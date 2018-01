Otkrivamo zašto Kinezi mogu ponuditi znatno nižu cijenu za Pelješki most

Dok se u Kini već počeo hladiti šampanjac za zdravicu zbog prvog velikog građevinskog pothvata neke kineske tvrtke na prostoru Europske unije, Strabag, europski građevinski div, nije bez ispaljenog metka mogao pustiti da mu Kinezi uzmu krišku torte pred nosom. Pelješki most tako će biti na ledu još mjesec dana jer je Strabag podnio žalbu zbog izbora kineske tvrtke China Road and Bridge Corporation (CRBC). Tvrde, Kina je subvencionirala ovu tvrtku pa su imali ponudu znatno nižu od njihove. Siniša Malus iz Kineskog jugoistočnoeuropskog poslovnog udruženja (CSEBA) za tportal otkriva zašto su Kinezi mogli dati takvu ponudu

Strabag AG uložio je žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) jer smatra da je njihov konkurent koji je dobio natječaj za izgradnju Pelješkog mosta, tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), primao državnu potporu NR Kine, što nije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.

PELJEŠKI MOST

Siniša Malus iz Kineskog jugoistočnoeuropskog poslovnog udruženja, koji naravno navija da upravo CRBC dobije ovaj posao, kaže da su ponude evaluirane na početku, kada su pristigle, i to od povjerenstva. 'To je bio filtar. Da je riječ o dampinškim cijenama, valjda bi to već ranije ustanovili. Ne vidim opciju da u povjerenstvu sjede ljudi koji bi favorizirali Kineze. Upravo suprotno', kaže za tportal.