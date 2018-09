Osječki lovac na stršljene otkrio nam je na koji način misli potamaniti te insekte diljem Hrvatske

Radno mu je mjesto stršljenovo gnijezdo, a u borbu s njima volonterski se upušta već deset godina. Osječki pčelar Ivica Mišin samo ove godine, od početka travnja, uklonio je 567 gnijezda stršljena, od čega ih je na području grada više od 200

'Više nema mjesta gdje nema stršljena. Ima ih svugdje. To je već šokantno. Situacija izmiče kontroli. U roku od dvije godine, ako se s ovim problemom ne bude obiljnije pozabavilo, stršljena će biti kao muha', upozorava za tportal osječki pčelar Ivica Mišin , volonterski lovac na gnijezda stršljena.

Dok se nekada govorilo kako je stršljena najviše na selu, to pravilo danas više ne vrijedi. Mišin napominje kako ih sada ima po svuda.

'Ljudi se uopće ne trebaju upuštati u borbu sa stršljenom, upotrebljavati sprejeve, mahati metlom, špricati ih vodom, ganjati muholovkom, nego pozvati stručnu osobu koja će to odraditi', govori on.

'Nekada smo imali našeg autohtonog stršljena koji je bio po šumama, dupljama hrasta, divljeg i pitomom kestena, a sada imamo mutanta indijskog stršljena rasprostranjenog i po gradovima, stanovima, kućama, neboderima', ukazuje na problem ovaj volonterski lovac na stršljene.

Stršljene je tijekom desetogodišnjeg obračuna upoznao 'u dušu'. Aktivniji postaju u proljeće, početkom travnja, a u nastambe se povlače tek početkom studenog odnosno tek kada vani 'pritisnu' minusi.

'No, i onda su aktivni jer ako se primaknete gnijezdu, i onda će vas napasti. Stoga ne vrijedi ono što ljudi govore kako će pričekati zimu kako bi ih uništili', priča za tportal Mišin.

Zovu ga iz cijele Hrvatske

Ovaj se Osječanin pčelarstvom počeo baviti prije više od jednog desetljeća. Nedugo poslije toga krenuo je i u obračun sa stršljenima. Sve je počelo na njegovu vlastitom pčelinjaku.

'Imao sam kamionsku prikolicu sa 48 košnica i došao sam u obilazak pčelinjaka, ali sam ispred jedne košnice primjetio 300 do 500 pregriženih pčela. Nakon nekoliko puta uočio sam pet, šest stršljena u letu, kako napadaju i grizu pčele. Pratio sam ih odakle dolijeću i tako uništio prvo gnijezdo. Govorio sam o tome kolegama pčelarima, proširilo se među susjedima, i tako je sve krenulo. Išao sam uništavati gnijezda gdje god su me zvali', prisjeća se početaka ovaj pčelar čiji telefon ne prestaje zvoniti.

U pomoć ga zovu iz svih dijelova Hrvatske. Nasljednika u tom poslu već ima, jer tome podučava svojega sina i još dvojicu.

'Stršljen je štetočina koji ne radi ništa dobro. Kada vas ubode pčela, mjesto otekne, a od stršljenova ugriza čovjek umire', kaže Mišin kojega su prije nekoliko noći ugrizla četiri stršljena u Aljmašu nedaleko od Osijeka.

Kako je nedavno završio na Hitnoj...

'Tamo sam uništavao jedno ogromno gnijezdo. Prostor je bio jako skučen, mogao sam se uvući samo u špic potrkovlja. Smetao mi je jedan lim i kada sam ga povukao, to je udarilo, stršljeni su se uzbunili i par tisuća komada ih je bilo na meni. Bez obzira na to što imam profesionalnu opremu, točno su osjetili gdje je kombinezon zalijepljen za tijelo. Znači znoj i tu su me ubadali', kaže nam ovaj volonter koji se zahvaljuje liječnicima i medicinskom osoblju na Objedinjenom hitnom prijemu Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Javio se sinu koji je obavijestio bolnicu da će se automobilom do njih dovesti otac kojega su napali stršljeni.

'Čekale su me dvije medicinske sestre, spojile odmah na aparte, dale protuotrov i infuziju', zahvaljuje im se lovac na stršljene koji je i prošle godine imao bliski susret s jednim od njih.