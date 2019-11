Orban s Plenkovićem: Prije 100 godina, Slavonija i Baranja bili su najbogatiji krajevi Mađarske...

Mađarski premijer Viktor Orban došao je u četvrtak na otvorenje nove, suvremne zgrade učeničkog doma u sklopu Prosvjetno-mađarskog centra Mađara u Hrvatskoj. Pozdravio je premijera Andreja Plenkovića s 'Dobro jutro' na hrvatskom te su obojica održala kratki sastanak bez prisustva medija

'Ljudi su nam zavidjeli na tome, zavidjeli su vama, točnije rečeno, ne samo zbog vaše kulture, nego i zbog visine životnog standarda. Ja naprosto ne vjerujem, ako smo nešto već uspjeli postići tijekom povijesti da ne bismo to mogli ponoviti. Ja vjerujem da će se još jednom dogoditi kako će ljudi zavidjeti Baranjskoj županiji u Mađarskoj i Slavoniji u Hrvatskoj', poručio je.

Svi znamo, nastavio je, da situacija danas nije takva. 'Pitanje je zašto je to tako. Ako upitamo jednog Hrvata ovdje, on će reći da živi na sjevernom kraju Hrvatske. Ako upitate Mađara iz Baranjske županije, on će vam, pak, reći da živi u južnom dijelu zemlje'.