Oporba i sindikati zajedno protiv Vladine mirovinske reforme

Predstavnici većine oporbenih stranaka primili su u četvrtak u Saboru predstavnike sindikata kako bi razgovarali o mirovinskoj reformi, a oporbenjaci su najavili da će zahtjeve sindikata preuzeti kao amandmane koje će uložiti na Vladin prijedlog

Iako je oporba večer prije prekinula saborsku sjednicu kako bi se danas o prijedlogu zakona o poljoprivredi moglo kvalitetno raspravljati, u sabornici ih je bilo jedva desetak. Upitan zašto je tomu tako, Bernardić je kazao da je danas tema mirovinska reforma jer to zanima više od milijun građana. 'Događa se udar na umirovljenike kojima će se smanjiti mirovine, a ovim tempom za 10 do 15 godina mirovine će iznositi četvrtinu plaće. To je glavna tema u državi', poručio je Bernardić.

Beljak: Zajedno u borbu za smjenu HDZ-a

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak izvijestio je da je na sastanku predložio da se 'krene revolucionarnim metodama mijenjati hrvatsko društvo'. 'Druge nema i to je odgovor zašto nema nikoga od zastupnika u sabornici - jer HDZ provodi svoju samovolju u svim segmentima društva. Svi amandmani odbijeni su unaprijed, HDZ ima svoje biračko tijelo o kojemu jedino brine, HDZ uništava državu i mi moramo povesti 'revoluciju' kako bismo maknuli HDZ s vlasti. To je jedini cilj, može se provesti na puno načina, a jedan od načina je da u zajedničkoj borbi do parlamentarnih izbora budu zajedno sve opozicijske stranke, sindikati i sve progresivne snage u društvu kako bi se smijenilo HDZ na izborima', apelira Beljak.

'Ako netko misli da će HDZ normalno saslušati raspravu o poljoprivredi, mirovinskoj reformi ili nekoj drugoj važnoj temi, taj se vara. HDZ će naći koliko god treba novaca, naravno naših, za svoje biračko tijelo. Zna se jako dobro koje je to biračko tijelo. To su lažni umirovljenici, lažni branitelji, svi oni koji primaju plaću iz državnog proračuna, a ne rade iako su sposobni za rad. Njih jednostavno treba maknuti, druge nema. Ovo što se događalo jučer u Saboru je sramota za hrvatsku politiku koju su izrežirali Plenković, Jandroković, Kolinda Grabar Kitarović i njihovi mentori i zato imate ovakav cirkus koji se gadi svim građanima i od kojeg se okreće želudac i meni', istaknuo je Beljak.

Ribić: Hrvatska izdvaja manje prosječno za mirovine nego zemlje EU

Čelnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić kazao je da 'već dugo nije bio jedinstveni nastup oporbe sa sindikatima oko nekog pitanja'. 'Ovo je prevažno pitanje za mlade ljude i sve one koji su u svijetu rada i beskrajno je važno da spriječimo ovaj neopravdani, neargumentirani i nehumani politički čin koji nam priprema sadašnja Vlada produljenjem radnog staža sa 65 na 67 godina', poručio je.

'Mirovinski sustav je ekonomski i fiskalno održiv, danas Hrvatska izdvaja manje prosječno za mirovine nego zemlje EU, a opet su te mirovine jako niske. Ako uzmete u obzir da je među njima ogroman broj lažnih umirovljenika i lažnih primatelja braniteljskih mirovina, onda možete misliti koliko bi se mogle povećati sada niske mirovine građana kada ne bismo imali ovakvu situaciju', ocijenio je Ribić.

Sever: Nastavljamo s pripremama za referendum

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever istaknuo je da ih je oporba, za razliku od vladajućih, primila kako bi ih upoznali sa svojim stavovima uz mirovinsku reformu. 'Od vladajuće koalicije nismo dobili potporu, a oporba je prihvatila naše amandmane i u naše ime će ih uputiti Vladi. Svima je jasno da Hrvatska još dugi niz desetljeća neće biti zrela za produljenje radnog vijeka, penalizaciju ranijeg umirovljenja i druga rješenja koja se predlažu', ocijenio je.

'S ovim ne završavamo jer nismo uvjereni da će vladajući nešto od ovoga preuzeti. Mi ćemo sutra biti i pred Saborom da bismo i dalje upozoravali na ovo što se događa, ali s tim ne zastajemo i nastavljamo s pripremama i prikupljanjem potpisa protiv nekih odredbi, odnosno, pripremama za referendum', najavio je Sever.