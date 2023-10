Ogorec o nadzoru slovenske granice: Teroristi su već odavno u Europi

Dodao je da se povećao broj migracija, tokovi su se pojačali za 300 posto, no smatra da je to bilo i očekivano.

'Odlučili smo da ćemo s hrvatskom policijom, s hrvatskim prijateljima, to održati i tako je i bilo, no sada je došlo do novog izazova. I Italija je svoj nadzor na granici podignula zbog terorizma, a u Austriji je bio podignut stupanj na najviši nivo. Podignula ga je i Slovenija, tako da je prijetnja terorizma ozbiljna i postoji te je ovaj put razlog za zatvaranje granica terorizam', naglasio je Volk.

Volk je istaknuo da će pokušati što manje otežati život ljudima koji žive uz granicu, a žele targetirati one koji rade ilegalne radnje na granici.

'Kontrola se uvodi 21. listopada i trajat će 10 dana s mogućnošću produljenja', naglasio je.

Dodao je da je strah od terorizma osnovan, ali kako kaže, odgovorne države moraju raditi preventivno.

Zoran Ničeno, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave za granicu, rekao je kako razumiju refleksnu odluku Slovenije, no smatra da su operativne mjere, koje je je hrvatska policija primjenjivala u suradnji sa slovenskom policijom, pokrivale i taj segment.