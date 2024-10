Oglasio se State Department: Izrael ima pravo napadati Hezbolah

"Izrael ima pravo napadati te legitimne mete, ali to moraju činiti na način koji štiti civilnu infrastrukturu, štiti civile", rekao je.

Washington podržava ograničene izraelske upade radi napada i slabljenja Hezbolaha, ali se protivi širokoj bombaškoj kampanji na Bejrut i napadima koji ne izbjegavaju štetu za civile, rekao je Miller.

Libanonski dužnosnici kritizirali su napad u srijedu, u kojem je ozlijeđeno više od 50 ljudi, ocijenivši da je to dokaz da Izrael sada napada libanonsku državu.

Libanonski premijer Nadžib Mikati rekao je da su bili napadnuti civili koji su se sastali kako bi koordinirali pomoć građanima.

Miller je rekao da bi, da je Izrael zaista namjerno ciljao takav sastanak, to bilo "neprihvatljivo", ali i napomenuo da treba utvrditi okolnosti incidenta.

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant rekao je tijekom posjeta sjevernom Izraelu u blizini granice da Izrael neće prekinuti napad na Hezbolah kako bi omogućio pregovore.

"Hezbolah je u velikoj nevolji", rekao je. "Pregovarat ćemo samo pod vatrom. To sam rekao prvoga dana, to sam rekao u Gazi i to kažem ovdje", rekao je, po priopćenju njegova ureda.