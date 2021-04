Odvjetnik Dragana Kovačevića: 'Iznenađen je. Ovo je potpuno neživotno, ne znam kako smo došli na ovaj nivo'

Završilo je ispitivanje bivšeg šefa Janafa Dragana Kovačevića u USKOK-u. Kovačević odvjetnik Tomislav Grahovac kazao je kako je on iznio svoju obranu i porekao krivnju u cijelosti. Nije htio iznositi detalje, ali potvrdio je da se radi o kaznenom djelu primanja mita

“S obzirom na način kako je u pouci o pravima njemu stavljeno to kazneno djelo na teret, on prvenstveno smatra da nije niti mogao počiniti kazneno djelo na taj način i to je objasnio u svojoj obrani. Mogu vam samo reći da je i činjenično i okolnosno objasnio iz kojih razloga on nije počinio to kazneno djelo”, rekao je Grahovac, javlja N1.

Kovačevićevi odvjetnici nisu znali hoće li biti zatražen istražni zatvor.

U pretragama imovine izuzeta je određena dokumentacija, potvrđuju odvjetnici.