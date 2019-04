Odvjetnik Avenatti, poznat kao Trumpov neprijatelj, optužen za financijski kriminal

Michael Avenatti, odvjetnik poznat po napadima na američkog predsjednika Donalda Trumpa, optužen je po 36 točaka za pronevjeru, utaju poreza i druge gospodarske zločine, prema optužbi koju su savezni tužitelji obznanili u četvrtak u Los Angelesu.

Tri tjedna prije optužnice Avenatti, koji je postao poznat zbog zastupanja porno zvijezde Stormy Daniels u sporu s Donaldom Trumpom, uhićen u New Yorku na temelju dviju različitih kaznenih prijava koje su podnijeli savezni tužitelji u New Yorku i Kaliforniji.

'Radujem se što će cijela istina postati poznata, nasuprot jednostranoj verziji kojom me se želi zaustaviti', dodao je.

Također su rekli da je oštetio banku Mississippi za 4,1 milijun dolara, tako što je digao kredit podnijevši lažno izvješće o povratu poreza za razdoblje od 2011. do 2013., čime je napuhao svoje prihode.

Tužitelji iz New Yorka su, neovisno o kalifornijskim, optužili Avenattija za pokušaj ucjenjivanja Nikea za preko 20 milijuna dolara.

Navode da su se Avenatti i suurotnik, kojeg nisu imenovali, susreli s Nikeovim odvjetnicima 19. ožujka, kada su im rekli da su zastupnici bivšeg sveučilišnog košarkaša te da imaju informacije o Nikeovoj umiješanosti u podmićivanje sveučilišnih košarkaša.

Prijetili su da će to objaviti, ako Nike ne angažira Avenattija za provedbu interne istrage, u vrijednosti od 15 do 25 milijuna dolara, a uz to bi Nike platio dodatnih 1,5 milijuna dolara klijentu, navode tužitelji.

Tužitelji su rekli da je Avenatti isto tako ponudio da će prihvatiti 22,5 milijuna dolara za šutnju.