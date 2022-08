Odvjetnica Viktorija Knežević podigla kaznenu prijavu zbog smrti novinara Matijanića: Ne mogu učiniti ništa više...

Viktorija Knežević, dubrovačka odvjetnica poznata javnosti po zalaganju za probleme obespravljenih pojedinaca, objavila je na Facebooku da je podigla kaznenu prijavu protiv zdravstvenih djelatnika koji su bili u kontaktu s novinarom Vladimirom Matijanićem

Znam da bi on sigurno u ovakvoj situaciji, da se nekome od nas ovo dogodilo, činio ono u čemu je bio najbolji, pisao i to nemilosrdno, prozivajući sve one koji su krivi.

Upravo zbog toga nisam mogla ne učiniti jedino što je meni kao običnom građaninu bilo na raspolaganju. Morala sam podnijeti ovu prijavu.

Nadam se da ćemo se svi skupa u danima koji dolaze potruditi da se ovaj užas ne zaboravi i da krivci budu privedeni tamo gdje pripadaju.