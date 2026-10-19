Određen pritvor i za drugu grupu torcidaša

Prijedlog za istražni zatvor državno odvjetništvo podnijelo je za ukupno osam osoba od kojih je samo jedna uhićena, a ostali su u bijegu.

15 u bijegu

Državno odvjetništvo izvijestilo je u poinedjeljak da su do sada zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju podnesene ukupno 23 kaznene prijave, od toga je šest osoba završilo u jednomjesečnom istražnom zatvoru, dvije su pod nadzorom institucija, a 15 je osoba u bijegu.