sedmorica u bijegu

Određen pritvor i za drugu grupu torcidaša

V. B./Hina

19.10.2026 u 19:21

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu u ponedjeljak predvečer odredio je jednomjesečni istražni zatvor osobi koja se dovodi u vezu sa kaznenim djelom javnog poticanja na nasilje i mržnju, doznaje se na sudu

Prijedlog za istražni zatvor državno odvjetništvo podnijelo je za ukupno osam osoba od kojih je samo jedna uhićena, a ostali su u bijegu.

15 u bijegu

Državno odvjetništvo izvijestilo je u poinedjeljak da su do sada zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju podnesene ukupno 23 kaznene prijave, od toga je šest osoba završilo u jednomjesečnom istražnom zatvoru, dvije su pod nadzorom institucija, a 15 je osoba u bijegu.

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Posljednji prijavljeni za isto kazneno djelo je maloljetnik kojega je sudac Općinskog suda za maloljetnike danas popodne nakon saslušanja pustio da se brani sa slobode s tim da je dobio zabranu posjećivanja nogometnih utakmica.

Od ukupno do sada šest zatvorenih pripadnika Torcide policija je uhitila četvoricu, dok su se dvojica sama predala direktno u zatvor Bilice jer im je, dok su bili u bijegu, sudac odredio istražni zatvor.

Policija i državno odvjetništvo i dalje rade na tom slučaju.

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