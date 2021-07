Od ponoći zabranjena proizvodnja plastičnih šalica, pribora za jelo, štapića za uši....

U EU je u subotu stupila zabrana proizvodnje i prodaje jednokratnih plastičnih proizvoda poput plastičnih tanjura, pribora za jelo, slamki, štapića za balone, štapića za uši...

Proizvodi za jednokratnu upotrenu koji se nalaze na skladištu, prodat će se do isteka zaliha. Njemačko trgovačko udruženje pretpostavlja da postoje još veće količine koje bi trgovine morale prodati.

Zabrana je predviđena direktivom koju je 2019.godine donijelo Vijeće Europske unije, a koja se temeljni na postojećem zakonodavstvu EU-a o otpadu.



Stroža pravila se postavljaju za one vrste proizvoda i ambalaže koji su među 10 najučestalijih predmeta koji onešišćuju europske plaže.

Novim pravilima zabranjuje se upotreba određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu za koje postoje alternative. Osim toga, uvedene su posebne mjere za smanjenje upotrebe plastičnih proizvoda koji se najčešće odbacuju u okoliš kao otpad.

Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu u potpunosti su ili dijelom izrađeni od plastike i u pravilu namijenjeni za jednokratnu ili kratkoročnu upotrebu, nakon čega se bacaju. Jedan je od glavnih ciljeva ove direktive je smanjenje količine plastičnog otpada kojeg proizvodimo. U skladu s novim pravilima, do kraja 2021. bit će zabranjeni jednokratni plastični tanjuri, pribor za jelo, slamke, štapići za balone i štapići za uši.

Države članice postigle su dogovor da će do 2029. ostvariti cilj za skupljanje plastičnih boca od 90 posto te će do 2025. plastične boce morati sadržavati najmanje 25 posto ecikliranog materijala, a do 2030. 30 posto.