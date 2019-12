Od ponoći je na snazi izborna šutnja

Subota i nedjelja dani su izborne šutnje uoči nedjeljnih predsjedničkih izbora na kojima će tri milijuna 855 tisuća birača odlučivati tko će od 11 kandidata idućih pet godina biti na čelu hrvatske države

Izborna šutnja počinje s prvim minutama subote i trajat će do nedjelje, do 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta.

U ta dva dana zabranjena je svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena rezultata, kao i prethodnih, neslužbenih rezultata izbora. Zabrana vrijedi i za objavljivanje fotografija, izjava i intervjua predsjedničkih kandidata.

Državno izborno povjerenstvo (DIP), krovno izborno tijelo, pozvalo je kandidate, njihove predlagatelje te druge fizičke i pravne osobe, medije i medijske nakladnike da poštuju šutnju.

Kandidate i njihove predlagatelje poziva da ne postavljaju nove plakate ili letke, da ne zovu građane da im daju glas, da im ne telefoniraju, ne šalju SMS-ove ili e-mailove.