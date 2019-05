Obersnel: U Jasenovac idu tri,a na Bleiburg jedna kolona

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel u petak je, na svečanoj akademiji povodom Dana oslobođenja Rijeke od fašizma 3. svibnja 1945., ustvrdio kako je Riječka bitka bila jedna od najžešćih vojnih operacija Drugog svjetskog rata i jedna od onih koje su bitno doprinijele njegovom konačnom kraju

U Riječkoj bitci slomljen je velik i dobro opremljen njemački vojni korpus, a u krvavim borbama borci iz svih krajeva Hrvatske su oslobodili Rijeku, kazao je.

Nakon godina oporavka i uzleta Rijeke uslijedile su devedesetih teške godine koje je donio Domovinski rat, u kojem Rijeka srećom nije trpjela ratne zadaće, ali je, kazao je, itekako dala svoj obol u obrani domovine.

Riječki, primorski, goranski i otočki branitelji, istinski junaci naše domovine, sa svojim brigadama, otišli su na bojišta diljem Hrvatske, istaknuo je Obersnel.

Građani Rijeke ponosni na duh antifašizma

Naglasio je da su građani u Rijeci iznimno ponosni na duh antifašizma koji živi u Rijeci. "Po tome smo drugačiji, mi se antifašizma i partizanskih boraca ne sramimo i ne negiramo da je i u antifašističkoj borbi bilo krivih ljudi i zločina. Mi poštujemo sve one velike žrtve u narodnooslobodilačkoj borbi koje su dovele do pobjede i slobode i omogućile da danas Rijeka i cijeli naš kraj bude slobodan, da govorimo svojim jezikom, da živimo u miru, da cijenimo one vrijednosti koje su nam ugradili naši stari", rekao je Obersnel.

Ocijenio je da i danas u Hrvatskoj ima pojava kojima se otvoreno ili na druge načine iskazuje simpatija prema fašizmu i nacizmu ili se veličaju ideje u biti tih ideologija. Već pogled na turiste druge rase ili pak drugačijeg životnog izbora potiče prijavu policiji, rekao je, istaknuvši da se danas ponovno žele graditi zidovi, žice i granice između nas i onih koji su drugačiji.

"Te su pojave zastrašujuće i traže naš odgovor. One ideje koje su stvorile najmračniju i neljudsku ideologiju fašizma i nacizma i danas su tu. I sve su glasnije. U Jasenovac se ide u tri kolone, a u Bleiburg, u kojem je odavno trebalo, s puno poštovanja prema svakoj žrtvi, odijeliti vjerski obred od ustaškog folklora, samo u jednoj", naglasio je.

Obersnel se "iskreno nada da Vlada neće dozvoliti da simbol riječke pobjede nad fašizmom, brodogradilište 3. maj, prestane postojati. "Jer 3.maj je i tradicija i veliki potencijal ovoga grada, to su tisuće vrijednih i sposobnih ruku koje već mjesecima ne primaju plaću", zaključio je.

Potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije Dinko Tamarut kazao je da je u operacijama oslobađanja zemlje 1945. godine bilo bitno doći što prije zapadne granice, kako se ponovno ne bi ostalo bez Istre i Rijeke. Da nije bilo vojne pobjede sudbina Rijeke i ovih krajeva bila bi drugačija, naveo je. Naša vojska se pridružila saveznicima koji su na antifašističkim temeljima stvorili današnju Europu, rekao je Tamarut.

Svečana akademija održana je u riječkom Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u organizaciji Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke i Grada Rijeke.