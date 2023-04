Novo lice Jaruna: Uvodi se ZET-ov autobus oko jezera, znatno se šire biciklističke staze

od 5. do 7. svibnja

Ključni cilj je popularizacija biciklističkog i pješačkog prometa, te po prvi put uvođenje javnog gradskog prijevoza, kao alternativi motornom prometu uz jezero.

Novo prometno rješenje

Ključni elementi preuređenja su širenje biciklističke staze, smanjen broj parkinga unutar jezera, uz nova parkirališta izvan zone samog jezera, te uvođenje ZET-ove autobusne linije vikendom.

Nova prometna regulacija uvodi dva prometna traka za dvosmjeran biciklistički promet na unutarnji obod Aleje Matije Ljubeka, bliže jezeru, što je, kako su istaknuli u Gradu, znatno sigurnije od dosadašnjeg rješenja, a radi izbjegavanja presijecanja biciklističkog prometa i motornih vozila. Biciklističke trake su široke minimalno četiri do pet metara, a do njih je zaštitni pojas od jednog do jednog i pol metra kojim se odvaja biciklistički i motorni promet.

"Ovo predstavlja proširenje biciklističke površine i do 70 posto u odnosu na dosadašnje rješenje", ističe gradonačelnik Tomašević. Dodaje kako na dva mjesta na malom jezeru ugrađuju za početak ukupno 29 klamerica za parkiranje bicikala. Kaže kako se radi o jednom od najčešćih zahtjeva rekreativaca.

"Velika novost za građane je da postojeću ZET-ovu liniju 113, koja je do sada prometovala od Remize do okretišta na Hrgovićima, vikendom produljujemo tako da autobus radi krug oko jezera, s 11 novih autobusnih stajališta, uz polaske svakih 45 minuta", najavila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.