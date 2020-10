Novi rekord po broju novozaraženih u Srbiji; 1.328 u 24 sata

Srbija je u srijedu prijavila pet smrtnih ishoda infekcije koronavirusom, te još 1.328 pozitivnih među 9.690 testiranih osoba u posljednja 24 sata, što je dosad rekordan broj novozaraženih na dnevnoj razini od početka epidemije

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je ranije danas da je epidemiološka situacija "za brigu" jer je sve više ljudi na respiratoru i u bolnicama, ali "ne i za paniku".

On je poslije sastanka s voditeljima covid odjela iz cijele Srbije najavio da će nova covid bolnica biti otvorena u predgrađu Beograda do 1. prosinca, a u Kruševcu do kraja godine.

Vučić je poručio je da će "biti oštro sankcionirani svi oni koji ne poštuju već uvedene mjere" u borbi protiv koronavirusa.

"Oštro ćemo sankcionirati, veoma oštro, one koji ih ne poštuju i to ćete vidjeti u danima pred nama. Drugog izbora nemamo", naglasio je srbijanski predsjednik.