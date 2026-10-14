Nova Trumpova veleposlanica izazvala šok na društvenim mrežama: Svi pričaju o njezinu izgledu

Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Barbaru Thornhill posebnom veleposlanicom za praćenje i suzbijanje trgovanja ljudima, no umjesto njezine nove dužnosti, društvene mreže preplavila je rasprava o njezinu izgledu. Službena fotografija nove dužnosnice privukla je milijune pregleda, a korisnici su je počeli povezivati s takozvanim 'Mar-a-lago licem'

Nova američka veleposlanica za borbu protiv trgovanja ljudima Barbera Thornhill postala je viralna gotovo odmah nakon što je Trumpova administracija objavila njezino imenovanje. Fotografiju je u utorak na X-u objavio Riley Barnes, pomoćnik državnog tajnika za demokraciju, ljudska prava i rad. Objava je privukla više od deset milijuna pregleda, a umjesto rasprave o borbi protiv trgovanja ljudima, korisnici društvenih mreža počeli su komentirati izgled nove veleposlanice.

Ambassador Thornhill, welcome to the team. I’m proud to have such a dedicated leader join us as Ambassador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Human trafficking is a grave human rights issue and a transnational crime exploiting men, women, and children for profit. We will continue to go after traffickers, protect survivors, and deliver justice for the American people. — Assistant Secretary Riley Barnes (@StateDRL) October 13, 2026

'Morala sam provjeriti je li ovo satirični profil' Ispod službene objave ubrzo su se pojavile tisuće reakcija, među kojima su bile i brojne podrugljive primjedbe. 'Morala sam provjeriti je li ovo satirični profil', napisala je jedna korisnica. 'Je li ovo stvarna fotografija?', upitao je drugi komentator.

Barbera Thornhill: 2026 | 2009 https://t.co/klgS54eqEP — Covfefe ✟ (@covfefegg) October 13, 2026

Neki su korisnici njezin izgled povezali s izrazom 'Mar-a-Lago efekt', koji se na društvenim mrežama koristi za opisivanje estetskih promjena povezanih s dijelom Trumpova društvenog i političkog kruga. Pojedini komentatori nagađali su o mogućim estetskim zahvatima, no nema potvrđenih informacija da se Thornhill podvrgnula takvim postupcima.

Uspoređuju je sa suprugom američkog milijardera Dio korisnika društvenih mreža usporedio je izgled Thornhill s izgledom Susan Dell, suprugom američkog milijardera i osnivača tehnološke kompanije Dell, Michaela Della. Susan Dell nedavno se također našla u središtu internetskih rasprava nakon pojavljivanja na događaju u Bijeloj kući. 'Je li možda u rodu sa Susan Dell?', upitao je jedan korisnik. Drugi su obje žene povezivali s takozvanim 'Mar-a-lago licem'. Riječ je o internetskom izrazu, a ne o medicinskoj ili stručnoj kategoriji. Koristi se za opisivanje određenih estetskih trendova, ali često i kao sredstvo ismijavanja žena povezanih s konzervativnim političkim krugovima. Dio korisnika upozorio je da su takvi komentari nepotrebno okrutni te da se javna rasprava ne bi trebala svoditi na nečiji fizički izgled.