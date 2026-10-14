Nova Trumpova veleposlanica izazvala šok na društvenim mrežama: Svi pričaju o njezinu izgledu

Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Barbaru Thornhill posebnom veleposlanicom za praćenje i suzbijanje trgovanja ljudima, no umjesto njezine nove dužnosti, društvene mreže preplavila je rasprava o njezinu izgledu. Službena fotografija nove dužnosnice privukla je milijune pregleda, a korisnici su je počeli povezivati s takozvanim 'Mar-a-lago licem'
Nova američka veleposlanica za borbu protiv trgovanja ljudima Barbera Thornhill postala je viralna gotovo odmah nakon što je Trumpova administracija objavila njezino imenovanje.
Fotografiju je u utorak na X-u objavio Riley Barnes, pomoćnik državnog tajnika za demokraciju, ljudska prava i rad. Objava je privukla više od deset milijuna pregleda, a umjesto rasprave o borbi protiv trgovanja ljudima, korisnici društvenih mreža počeli su komentirati izgled nove veleposlanice.
'Morala sam provjeriti je li ovo satirični profil'
Ispod službene objave ubrzo su se pojavile tisuće reakcija, među kojima su bile i brojne podrugljive primjedbe.
'Morala sam provjeriti je li ovo satirični profil', napisala je jedna korisnica.
'Je li ovo stvarna fotografija?', upitao je drugi komentator.
Neki su korisnici njezin izgled povezali s izrazom 'Mar-a-Lago efekt', koji se na društvenim mrežama koristi za opisivanje estetskih promjena povezanih s dijelom Trumpova društvenog i političkog kruga.
Pojedini komentatori nagađali su o mogućim estetskim zahvatima, no nema potvrđenih informacija da se Thornhill podvrgnula takvim postupcima.
Uspoređuju je sa suprugom američkog milijardera
Dio korisnika društvenih mreža usporedio je izgled Thornhill s izgledom Susan Dell, suprugom američkog milijardera i osnivača tehnološke kompanije Dell, Michaela Della.
Susan Dell nedavno se također našla u središtu internetskih rasprava nakon pojavljivanja na događaju u Bijeloj kući.
'Je li možda u rodu sa Susan Dell?', upitao je jedan korisnik.
Drugi su obje žene povezivali s takozvanim 'Mar-a-lago licem'.
Riječ je o internetskom izrazu, a ne o medicinskoj ili stručnoj kategoriji. Koristi se za opisivanje određenih estetskih trendova, ali često i kao sredstvo ismijavanja žena povezanih s konzervativnim političkim krugovima.
Dio korisnika upozorio je da su takvi komentari nepotrebno okrutni te da se javna rasprava ne bi trebala svoditi na nečiji fizički izgled.
Tko je Barbera Thornhill?
Barbera Thornhill poslovna je žena i filantropkinja iz Los Angelesa, koja je bila predsjednica tvrtke Impact Design, specijalizirane za uređenje interijera. Tijekom karijere sudjelovala je u radu brojnih dobrotvornih organizacija na području Los Angelesa.
Prema dostupnim biografskim podacima, školovala se na Kalifornijskom sveučilištu u Los Angelesu (UCLA), Sveučilištu George Washington i Državnom sveučilištu Sjeverne Karoline. Tvrdi i da je tijekom boravka u Indiji devedesetih godina surađivala s Majkom Terezijom.
Trump ju je još 2019. nominirao za američku veleposlanicu u Singapuru, no ta nominacija nije realizirana, a povučena je nakon dolaska Joea Bidena na vlast 2021. godine.
Thornhill je financijski podupirala i Trumpove političke aktivnosti. Prema podacima koje prenosi Bored Panda, u prosincu 2024. donirala je 98.527 dolara odboru za organizaciju inauguracije Donalda Trumpa i J. D. Vancea. U lipnju 2025. godine donirala je dodatnih 44.300 dolara programu Team 100 Republikanskog nacionalnog odbora.
Njezina nova funkcija uključuje koordinaciju američkih međunarodnih napora u praćenju i suzbijanju trgovanja ljudima. Riley Barnes u službenoj je objavi pozdravio dolazak nove veleposlanice.
'Veleposlanice Thornhill, dobro došli u tim. Ponosan sam što nam se na mjestu posebne veleposlanice za praćenje i suzbijanje trgovanja ljudima pridružuje tako predana osoba', napisao je.
Naglasio je da je trgovanje ljudima ozbiljno kršenje ljudskih prava i međunarodni kriminal koji uključuje iskorištavanje muškaraca, žena i djece radi zarade.
'Nastavit ćemo progoniti trgovce ljudima, štititi preživjele i osiguravati pravdu za američki narod', poručio je Barnes.