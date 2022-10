Nova tajnica plenarne sjednice preuzela mjesto pored Jandrokovića, zastupnici je srdačno dočekali

Kristina Zadro Omrčen u petak je izglasana za zamjenicu tajnika Sabora, odnosno za tajnicu plenarne sjednice, a već danas pojavila se u stolici pored predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića kako bi bila ispomoć i njemu i zastupnicima tijekom sjednice

Prije Bukarice na mjestu tajnice plenarne sjednice bila je Jadranka Blažević, koja je tajnica bila od 2000. do 2008. te ponovno od 2012. do 2016. Blažević je otišla u suzama iz Sabora 2008. dolaskom HDZ-a na vlast, ali nakon pobjede Kukuriku koalicije Blažević se 2012., zahvaljujući pokojnom predsjedniku Sabora Borisu Špremu, vratila. Na mjestu tajnice plenarne sjednice bila je do 2016. kada je otišla u mirovinu, a zastupnici su je također ispratili pljeskom.