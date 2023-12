Nova prometna regulacija: Ovako će se u Zagrebu voziti za Advent

ZABRANE I POSEBAN REŽIM PROMETA OD 29. STUDENOG 2023. DO 7. SIJEČNJA 2024.

Od ponedjeljka do četvrtka od 17:00 do 23:00 sata (BLAŽI REŽIM): zabrana prometa za sva vozila osim tramvaja i vozila stanara na zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog (do raskrižja s Đorđevićevom) te Praškom ulicom Promet Berislavićevom od Gajeve do Zrinjevca privremeno će biti uspostavljen dvosmjerno za potrebe stanara U Gajevu ulicu sjeverno od Berislavićeve u tom će periodu vozilima moći pristupiti samo stanari.

Petkom, subotom i nedjeljom od 17:00 do 24:00 sata (STROŽI REŽIM): zabrana prometa Gajevom ulicom sjeverno od Hebrangove osim za vozila stanara i TAXI U Gajevu ulicu sjeverno od Berislavićeve u tom će periodu vozilima moći pristupiti samo stanari TAXI vozila iz Gajeve obavezno skreću lijevo u Berislaviećvu prema Preradovićevoj ulici zabrana prometa za sva vozila na zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog do raskrižja s Đorđićevom te cijelom Praškom zabrana prometa za sva vozila zapadnom stranom Trga Josipa Jurja Strossmayera i zapadnom stranom Trga kralja Tomislava (Od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora) Promet Katančićevom od Gajeve do Trga Josipa Jurja Strossmayera dopušten je samo za stanare.

Petkom, subotom i nedjeljom od 17:00 do 23:00 sata: obustavlja se tramvajski promet na relaciji Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor (i obratno).

NAPOMENA: Zavisno od sigurnosne procjene MUP-a, stroži (vikend) režim prometa može biti primjenjen i tijekom radnih dana (ponedjeljak – četvrtak) neovisno o dobu dana.

Promet “zelenim valovima” Boškovićeva – Hebranbgova (u pravcu zapda) i Ul. baruna Trenka – Ul. Pavla Hatza (u pravcu istoka), odvijat će se bez ograničenja.