Njemačka i Italija najavile tužbu protiv Austrije zbog blokade prometa u Tirolu

Njemačka i Italija pripremaju zajedničku tužbu protiv Austrije zbog zatvaranja državnih i lokalnih cesta u saveznoj pokrajini Tirol za tranzitni promet, javlja njemački dnevnik Bild am Sonntag u nedjelju.

„Slobodni promet roba u Europi je blokadom Tirola onemogućen u velikoj mjeri i to se protivi zakonima Europske unije“, rekao je u razgovoru za Bild am Sonntag njemački ministar prometa Andreas Scheuer (Kršćansko-socijalna unija CSU). On je objasnio kako je sa svojim talijanskim kolegom Danilom Toninellijem od Europske komisije zatražio da zaustavi „sustavnu blokadu Tirola“.

„Moje ministarstvo priprema tužbu protiv Austrije a i Italija će postupiti na isti način“, rekao je Scheuer.