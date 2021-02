Ništa od baby booma ni u bogatim zemljama: Ovo su brojke koje se očekuju u 2021.

Ove će se godine roditi od 12 do 14 posto manje djece nego lani. Da demografski loše stojimo, već odavno nije vijest – no jest to da broj rođenih sutra možemo lako predvidjeti prema onome što guglamo danas. Famozni baby boom koji se očekivao nakon lockdowna nije se dogodio, čak ni u puno bogatijim zemljama, a evo i zašto

Pojmovi poput - test za trudnoću ili trudnoća po tjednima, u pandemiji nas nisu previše zanimali, a to znači da nam slijedi znatan pad novorođenih, tvrdi politolog koji se bavi digitalnom demografijom, donosi RTL. 'To znači da će vrlo vjerojatno rodnost u Hrvatskoj u 2021. pasti između 12 i 14% to znači živorođenih očekujemo od 33 tisuće, inače rodnost u Hrvatskoj tijekom normalne godine je između 37 i 38 tisuća', rekao je politolog na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Tado Jurić. Svake dvije godine broj rođenih padne za oko dvije tisuće, 2021. pad će biti još i veći, a predviđalo se suprotno. 'Inače imamo nesigurnost u društvu i potpuno je logično da je pandemija povećava, dakle potpuno je logično i očekivano da se zapravo ovi svi trendovi smanjuju i poprimaju negativne forme, ništa to nije neobično. To su predviđale bogate zemlje, i o tome se jako puno pisalo, međutim i u Francuskoj i u Danskoj se pokazalo da to nije tako', rekao je demograf Stjepan Šterc.