Susjed odvjetnika koji je napao Milanovića: 'Možeš njemu reći što god, ali kažeš li išta protiv HDZ-a, skače u oči'

'Nije to bila nikakva ‘sačekuša’, on je naprosto takav. Možeš njemu reći što god, ali kažeš li išta protiv HDZ-a, skače, kako se ono kaže narodski, u oči, potukao bi se ako treba', kaže susjed umirovljenog zagrebačkog odvjetnika Branimira Jovića koji je verbalno napao Zorana Milanovića na biralištu u nedjelju ujutro

Kako kaže za Jutarnji list njegov susjed iz obiteljske kuće u Bulatovoj ulici, on misli da nije riječ ni o kakvom smišljenom Jovićevu napadu na Milanovića, nego je naprosto riječ o tome da Jović ne podnosi bilo kakve kritike na račun HDZ-a pa je vjerojatno sama činjenica da je sreo Zorana Milanovića na biračkom mjestu na kojem i on glasa bila okidač za verbalni ispad.

'On je naprosto takav, ne da na HDZ ',kaže Jovićev susjed koji je pucao od smijeha na to kako je njegov susjed postao medijska zvijezda nakon što je napravio verbalni ispad na izlasku s birališta, a pogotovo nakon što je snimljen odmah iza premijera, ministra unutarnjih poslova i gradonačelnika Milana Bandića u subotu u VIP zoni na Snježnoj kraljici na Sljemenu.

'Da, znam da je bio na Sljemenu jer on svake godine ide na tu utrku. Poznajem ga od 1996. godine otkad se sa Svetica doselio u Bulatovu. Ima suprugu i dvije kćeri. Obje su pravnice, jedna radi kao odvjetnica, a druga je vježbenica u jednom odvjetničkom uredu. On je također do otprilike dvije godine radio kao odvjetnik, a i sada povremeno radi, koliko može, iako je u mirovni. Znam da je Imoćanin, i to, kako kažu, 'varešanin', priča o svom temperamentnom susjedu.