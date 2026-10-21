Nevrijeme u Splitu: Vatrogasci intervenirali 20 puta, šef Vodovoda tvrdi da su šahtovi očišćeni

'Radimo sve što možemo. Na primjer, u Ulici Ruđera Boškovića 13, napravili smo cijelu rekonstrukciju, očistili slivnike i sad je opet došlo do poplave. Kroz Poljičku sam osobno prošao, onim sjevernim kolničkim trakom . Bilo je zastoja od auta, pa onda ispod nadvožnjaka prema Kampusu, prema FESB-u. Bilo je problema i u Šimićevoj ulici, ona nema dovoljno kapaciteta za progutati toliku količinu vode pa se stvorilo jezero, no voda se počela povlačiti' , kazao je Perić za Slobodnu Dalmaciju.

U Splitu je danas u kratkom periodu palo oko 50 litara kiše po četvornom metru, no gora je, navodi Perić bila prošla kad je palo 70 litara po četvornom metru.

'Mi godišnje napravimo 20-ak rekonstrukcija na sustavu oborinske odvodnje, ali to će se očito u budućnosti treba sagledati kvalitetnije za cijeli grad' , kazao je.

Jaka kiša koja je u srijedu poslijepodne padala na splitskom području poplavila je više ulica i stambenih objekata te su vatrogasci intervenirali oko 20 puta na ispumpavanju vode, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu.

'Vatrogasci su intervenirali oko 20 puta od kojih se desetak intervencija odnosio na ispumpavanje vode koja je poplavila prizemne ili podrumske prostore stambenih objekata', rekli su Hini u vatrogasnom središtu.

Dodali su da su na više mjesta vatrogasci intervenirali uklanjajući grane koje su pale na tlo nakon što ih je sa stabala s odlomio vjetar.