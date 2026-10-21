obilne oborine

Nevrijeme u Splitu: Vatrogasci intervenirali 20 puta, šef Vodovoda tvrdi da su šahtovi očišćeni

V. B.

21.10.2026 u 21:49

Nevrijeme u Splitu
Nevrijeme u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic
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Ivica Perić, direktor 'Vodovoda i kanalizacije' kazao da su uslijed obilnih oborina u Splitu sve raspoložive ekipe na terenu i interveniraju po dojavama. Navodi kako je trenutno najgora situacija na rotoru Bilice, na Mejašima u Ulici slobode, u Ulici kralja Zvonimira gdje je izletjela šahta

'Radimo sve što možemo. Na primjer, u Ulici Ruđera Boškovića 13, napravili smo cijelu rekonstrukciju, očistili slivnike i sad je opet došlo do poplave. Kroz Poljičku sam osobno prošao, onim sjevernim kolničkim trakom. Bilo je zastoja od auta, pa onda ispod nadvožnjaka prema Kampusu, prema FESB-u. Bilo je problema i u Šimićevoj ulici, ona nema dovoljno kapaciteta za progutati toliku količinu vode pa se stvorilo jezero, no voda se počela povlačiti', kazao je Perić za Slobodnu Dalmaciju.

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U Splitu je danas u kratkom periodu palo oko 50 litara kiše po četvornom metru, no gora je, navodi Perić bila prošla kad je palo 70 litara po četvornom metru.

'Mi godišnje napravimo 20-ak rekonstrukcija na sustavu oborinske odvodnje, ali to će se očito u budućnosti treba sagledati kvalitetnije za cijeli grad', kazao je.

Jaka kiša koja je u srijedu poslijepodne padala na splitskom području poplavila je više ulica i stambenih objekata te su vatrogasci intervenirali oko 20 puta na ispumpavanju vode, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu.

'Vatrogasci su intervenirali oko 20 puta od kojih se desetak intervencija odnosio na ispumpavanje vode koja je poplavila prizemne ili podrumske prostore stambenih objekata', rekli su Hini u vatrogasnom središtu.

Dodali su da su na više mjesta vatrogasci intervenirali uklanjajući grane koje su pale na tlo nakon što ih je sa stabala s odlomio vjetar.

Nevrijeme u Splitu
  • Nevrijeme u Splitu
  • Nevrijeme u Splitu
  • Nevrijeme u Splitu
  • Nevrijeme u Splitu
  • Nevrijeme u Splitu
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Nevrijeme u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic

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