Kiša i olujno jugo, a onda promjena: Otkriveno što nas čeka

Prema prognozi DHMZ-a, danas će se naoblaka postupno povećavati sa zapada, a potom će povremeno padati kiša. Češća će biti na Jadranu i uz njega, gdje lokalno može biti obilnija i praćena izraženijim pljuskovima s grmljavinom
Vjetar će biti slab i umjeren jugoistočni i južni, a u gorju jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, na otocima i olujno. Poslijepodne će malo oslabjeti i okretati na južni i jugozapadni vjetar, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 18 i 23 °C, a na istoku i malo viša, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.
Kiša i u četvrtak
Sutra će biti promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a na Jadranu i s pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri oborina će sa sjevera prestati, nakon čega će se razvedriti.
Umjeren jugozapadni i južni vjetar ujutro će okretati na sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku i na sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren do jak jugozapadni i zapadni vjetar, na jugu i jugo. Poslijepodne će okretati na sjeverozapadni vjetar i buru, ponegdje s olujnim udarima.
Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 10 do 15 °C, a najviša od 13 do 18 °C, u Dalmaciji do 20 °C.