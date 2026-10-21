Kiša i olujno jugo, a onda promjena: Otkriveno što nas čeka

Vjetar će biti slab i umjeren jugoistočni i južni, a u gorju jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, na otocima i olujno. Poslijepodne će malo oslabjeti i okretati na južni i jugozapadni vjetar, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 18 i 23 °C, a na istoku i malo viša, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Kiša i u četvrtak

Sutra će biti promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a na Jadranu i s pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri oborina će sa sjevera prestati, nakon čega će se razvedriti.