Obilna kiša izazvala probleme u Splitu: Automobili zapeli u vodi, poplavljeni brojni objekti

Iza 17 sati trogirsko, a iza 18 sati i šire splitsko područje zahvatilo je snažno nevrijeme. Prema podacima Crometeo mreže automatskih meteo postaja, postaja Kosi zabilježila je čak 95 litara oborine po kvadratnom metru do 18:30 sati

Slijedi Nisko 76, Grohote Šolta 63, Staševica 62, Srijane Pavići 58, Vela Njiva 54, Okrug Donji Čiovo 52, Potomje 48, Kaštel Gomilica 48, Ston 47, Vrgorac 46, javlja Dalmacija danas. Dvadeset intervencija vatrogasaca Jaka kiša koja je u srijedu poslijepodne padala na splitskom području poplavila je više ulica i stambenih objekata te su vatrogasci intervenirali oko 20 puta na ispumpavanju vode, izvijestili su iz Županijskog vatrogasnog operativnog središta u Splitu.

'Vatrogasci su intervenirali oko 20 puta od kojih se desetak intervencija odnosio na ispumpavanje vode koja je poplavila prizemne ili podrumske prostore stambenih objekata', rekli su Hini u vatrogasnom središtu. Dodali su da su na više mjesta vatrogasci intervenirali uklanjajući grane koje su pale na tlo nakon što ih je sa stabala s odlomio vjetar.

Slično stanje je bilo i na širem splitskom području, u Kaštelima, Solinu i Podstrani gdje je uslijed kiše, prema prvim informacijama, voda plavila ulice i stambene objekte. Zaglavljeni automobili Dalmatinski portal pak izvještava da su splitske ceste su opet pretvorene u bazene, a tradicionalno je najgore na Poljičkoj cesti, gdje su automobili ostali zaglavljeni u lokvama koje su dosegnule razinu pločnika. Jezero je i u Velebitskoj ulici, ali je prohodno. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za Splitsko-dalmatinsku županiju za danas, 21. listopada, upozorenja na obilnu kišu, grmljavinsko nevrijeme i jako jugo. Na snazi je narančasto upozorenje na obilnu kišu do 20 sati, uz mogućnost lokalnih bujičnih i urbanih poplava. Do kraja dana, od 20 do ponoći, na snazi ostaje žuto upozorenje na kišu.

Slobodna Dalmacija piše da odvratne scene stižu nam iz Zente gdje se ponovno na istom mjestu stvorio se gejzir, s tim da se ovog puta oborinska odvodnja pomiješala s fekalnom. Žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme do ponoći. Mjestimice se očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a moguća je i obilna kiša u kratkom vremenu.