Nevjerojatnom preciznošću brački Michelangelo pet godina klesao je svoje životno djelo: Mogao bih se prošetati njome zatvorenih očiju

Nekoliko dana uoči velike svečanosti jurio je preko cijelog otoka, a onda se sa suprugom trajektom prebacio do Splita. Pohitao je u Staklomont po posljednji, ključni detalj svog životnog djela: Veliko stakleno zvono. Kupio ga je, ukrcao u automobil i onda natrag na trajekt, a zatim i u rodna Pučišća. Zadnjih dana, kaže, jako malo spava. Upoznajte Josipa Radića, pedesetogodišnjaka zanimljive prošlosti, danas najpoznatijeg po nadimcima 'brački Michelangelo' ili 'brački Gaudi'

Pothvat je to o kojemu bruji cijeli otok, a bogme za njega jako dobro znaju i u Vatikanu. I nitko, baš nitko upoznat s njime neće ga hvaliti iz obične kurtoazije, niti iskazati uobičajenu pristojnost i izgovarati frazetine kakve se obično izgovaraju kada treba nahvaliti nekoga tko se predstavlja kao samouki umjetnik. Ne, ovo je nešto puno više: Radić je zbilja napravio malo remek-djelo.

Josip Radić punih dvadeset godina bavi se ovim hobijem i iza sebe ima desetke replika raznih crkava, katedrala, zvonika, svjetionika i kamenih kuća. Izlagao je na tridesetak izložbi diljem Hrvatske i onda je, na Stepinčevo 2014. godine, krenuo u svoj životni projekt. Prethodno je punih godinu dana razmišljao, analizirao, pripremao se. Kako je baziliku vidio samo jednom, i to na hodočašću, trebalo je postaviti stvari doslovno od temelja.

Pučiški sveti Petar izrađen je, dakako, od bijelog bračkog kamena - kako i priliči skulpturi iz hrvatske i svjetske prijestolnice klesarstva. U odnosu na original umanjen je točno dvije stotine puta, pa je dugačak oko 90 centimetara. Po procjenama je težak između 200 i 250 kilograma, ali tek će se ovih dana iznova izvagati. Ovo je jedina replika bazilike izgrađena u kamenu: navodno postoji još jedna od gipsa, no ona je vidljivo propala i skrivena je duboko u vatikanskim zidinama.

'Sada dobro znam svaki kutak bazilike i mogao bih se prošetati njome zatvorenih očiju', smije se sugovornik tportala.

U osnovnoj školi nije ni sanjao da će se ikada baviti kamenom, koliko god to čudno zvučalo za osobu rođenu u Pučišćima, u kojima stoluju veliki majstori i nalazi se najpoznatija strukovna škola u Hrvatskoj, u kojoj kamen dođe nešto kao prirodno agregatno stanje i logično profesionalno usmjerenje. Težak je to zanat, uvjerio se Josip na primjeru vlastitog oca i stoga nastojao pobjeći što dalje. Upisao je i završio srednju mornaričku školu, potom i mornaričku vojnu akademiju, pa se u prvim danima uključio u Domovinski rat i početkom devedesetih bio najmlađi zapovjednik jednog ratnog broda. Bila bi to respektabilna i dugačka vojna karijera da se s 33 godine nije teško razbolio, smršavio na pedesetak kilograma i na koncu umirovio. Tada se, eto, vratio kamenu, ali ne kao uzroku stresa i muke, nego izvoru životne radosti. I igre.