Neonacist vodio mrežu za zlostavljanje djece: Urezivali su im svastike u kožu

Dvadesetdevetogodišnji Indijac osuđen je u petak u Parizu na 20 godina zatvora zbog sudjelovanja u međunarodnoj kriminalnoj mreži koja je ciljala ranjivu djecu u SAD-u, Velikoj Britaniji i Kanadi te ih prisiljavala na snimanje nasilnih i seksualnih sadržaja
Sud u Parizu osudio je Rohana Ranea (29) na 20 godina zatvora zbog vođenja skupine povezane s maskulinističkom ideologijom koja je prisiljavala djevojčice, od kojih su mnoge bile maloljetne, na seksualne radnje, a neke od njih i mučila. Tužiteljstvo je za Ranea tražilo 30 godina zatvora, opisujući ga kao neonacista sklonog sadizmu i ekstremnom, morbidnom nasilju, javlja France24.
Skupina CVLT
Sud je tijekom postupka doznao da su većina od nekoliko desetaka žrtava skupine koju je vodio Rane bile američke djevojčice, od kojih su mnoge bile mlađe od 15 godina. Ostali mladi muški članovi skupine dolazili su iz SAD-a, Indije, Njemačke i Novog Zelanda.
Šest djevojaka, koje danas imaju između 18 i 21 godine, podnijelo je službene prijave. Tužitelji su naveli da je identificirano oko 20 žrtava, dok s ostalima nije bilo moguće stupiti u kontakt.
Nakon pet dana rasprava, koje su se uglavnom održavale iza zatvorenih vrata, sud je Ranea proglasio krivim za više kaznenih djela, među kojima je i iznuda počinjena u sastavu organizirane kriminalne skupine, uz otegotne okolnosti mučenja i osobito okrutnog postupanja prema žrtvama.
Tužitelji su naveli da je sve djevojčice namamila skupina 'CVLT', vođena nihilizmom, rasizmom, antisemitizmom, nacističkom estetikom i vrijednostima te mržnjom prema feministicama i LGBTQ+ zajednici. Skupina je počela djelovati na platformi Discord prije pandemije covida-19, a njezin vođa bio je Rane. Indijac je došao u Francusku kako bi studirao na poslovnoj školi u južnom gradu Antibesu, a poslije je radio kao sportski trener.
Žrtve ucjenjivali intimnim fotografijama
Počinitelji su na internetskim forumima pronalazili ranjive djevojčice i nagovarali ih da im šalju fotografije na kojima su gole. Potom su im prijetili da će fotografije pokazati njihovim obiteljima i školskim prijateljima ako ne ispune njihove zahtjeve.
Prema istražiteljima, mnoge djevojčice bile su crnkinje ili Židovke, a počinitelji su ih prisiljavali na seksualne radnje ili samoozljeđivanje noževima, uključujući urezivanje imena svojih zlostavljača ili nacističke svastike u kožu.
Takve prizore pratili su uvrede i izrugivanje muškaraca koji su sami sebe nazivali 'gospodarima rata'. Jedan 26-godišnji američki član skupine već je osuđen na zatvorsku kaznu u SAD-u zbog silovanja 12-godišnje djevojčice 2021. godine.
Rane je prvi put uhićen 2021. u Francuskoj. Američke vlasti dostavile su informacije o njegovoj vodećoj ulozi u skupini 'CVLT' i o tome kako se hvalio željom da zadovolji svoje 'sadističke' porive.
Američka organizacija Nacionalni centar za nestalu i iskorištavanu djecu (National Center for Missing and Exploited Children) prva je upozorila na skupinu 'CVLT' 2020. godine, nakon što je na internetu otkrila uznemirujuće fotografije 12-godišnje djevojčice kojoj je u kožu bilo urezano ime 'Rohan'.
Prijetili i američkim tužiteljima
Suđenje u Francuskoj održano je iza zatvorenih vrata na zahtjev američkih vlasti, unatoč tome što su neke američke žrtve koje su istupile u javnost tražile javno suđenje kako bi Raneov slučaj poslužio kao upozorenje. Sud je obaviješten da su prijetnje upućivane žrtvama, svjedocima, pa čak i pojedinim američkim tužiteljima. Američke vlasti najavile su da će zatražiti Raneovo izručenje nakon što odsluži zatvorsku kaznu u Francuskoj.