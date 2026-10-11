Neonacist vodio mrežu za zlostavljanje djece: Urezivali su im svastike u kožu

Sud je tijekom postupka doznao da su većina od nekoliko desetaka žrtava skupine koju je vodio Rane bile američke djevojčice, od kojih su mnoge bile mlađe od 15 godina. O stali mladi muški članovi skupine dolazili su iz SAD-a, Indije, Njemačke i Novog Zelanda.

Sud u Parizu osudio je Rohana Ranea (29) na 20 godina zatvora zbog vođenja skupine povezane s maskulinističkom ideologijom koja je prisiljavala djevojčice, od kojih su mnoge bile maloljetne, na seksualne radnje, a neke od njih i mučila. Tužiteljstvo je za Ranea tražilo 30 godina zatvora, opisujući ga kao neonacista sklonog sadizmu i ekstremnom, morbidnom nasilju , javlja France24.

Šest djevojaka, koje danas imaju između 18 i 21 godine, podnijelo je službene prijave. Tužitelji su naveli da je identificirano oko 20 žrtava, dok s ostalima nije bilo moguće stupiti u kontakt.

Nakon pet dana rasprava, koje su se uglavnom održavale iza zatvorenih vrata, sud je Ranea proglasio krivim za više kaznenih djela, među kojima je i iznuda počinjena u sastavu organizirane kriminalne skupine, uz otegotne okolnosti mučenja i osobito okrutnog postupanja prema žrtvama.

Tužitelji su naveli da je sve djevojčice namamila skupina 'CVLT', vođena nihilizmom, rasizmom, antisemitizmom, nacističkom estetikom i vrijednostima te mržnjom prema feministicama i LGBTQ+ zajednici. Skupina je počela djelovati na platformi Discord prije pandemije covida-19, a njezin vođa bio je Rane. Indijac je došao u Francusku kako bi studirao na poslovnoj školi u južnom gradu Antibesu, a poslije je radio kao sportski trener.

Žrtve ucjenjivali intimnim fotografijama

Počinitelji su na internetskim forumima pronalazili ranjive djevojčice i nagovarali ih da im šalju fotografije na kojima su gole. Potom su im prijetili da će fotografije pokazati njihovim obiteljima i školskim prijateljima ako ne ispune njihove zahtjeve.

Prema istražiteljima, mnoge djevojčice bile su crnkinje ili Židovke, a počinitelji su ih prisiljavali na seksualne radnje ili samoozljeđivanje noževima, uključujući urezivanje imena svojih zlostavljača ili nacističke svastike u kožu.

Takve prizore pratili su uvrede i izrugivanje muškaraca koji su sami sebe nazivali 'gospodarima rata'. Jedan 26-godišnji američki član skupine već je osuđen na zatvorsku kaznu u SAD-u zbog silovanja 12-godišnje djevojčice 2021. godine.

Rane je prvi put uhićen 2021. u Francuskoj. Američke vlasti dostavile su informacije o njegovoj vodećoj ulozi u skupini 'CVLT' i o tome kako se hvalio željom da zadovolji svoje 'sadističke' porive.

Američka organizacija Nacionalni centar za nestalu i iskorištavanu djecu (National Center for Missing and Exploited Children) prva je upozorila na skupinu 'CVLT' 2020. godine, nakon što je na internetu otkrila uznemirujuće fotografije 12-godišnje djevojčice kojoj je u kožu bilo urezano ime 'Rohan'.

Prijetili i američkim tužiteljima

Suđenje u Francuskoj održano je iza zatvorenih vrata na zahtjev američkih vlasti, unatoč tome što su neke američke žrtve koje su istupile u javnost tražile javno suđenje kako bi Raneov slučaj poslužio kao upozorenje. Sud je obaviješten da su prijetnje upućivane žrtvama, svjedocima, pa čak i pojedinim američkim tužiteljima. Američke vlasti najavile su da će zatražiti Raneovo izručenje nakon što odsluži zatvorsku kaznu u Francuskoj.