Ne spremajte toplu odjeću, tjedan će biti hladniji od prosjeka

U unutrašnjosti će biti pretežno oblačno uz povremen snijeg, češći u prvom dijelu dana. Na Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, a malo snijega nošenog jakim vjetrom može pasti duž obale sjevernog Jadrana, prognoza je DHMZ-a za ponedjeljak. Tijekom tjedna bit će kiše, a u većini krajeva bit će malo hladnije od prosjeka za ovo doba godine

Vjetar će na kopnu biti umjeren, povremeno i jak sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od -2 do 2 na kopnu, na sjevernom Jadranu od 6 do 9, a u Dalmaciji od 12 do 15 °C.

Za utorak najavljuju promjenjivo oblačno s najviše sunčanih razdoblja na sjevernom Jadranu. Početkom dana u gorju mjestimice još može pasti malo snijega, u Dalmaciji uz prolazno više oblaka povremeno će biti loklanih pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, dok će na jugu Dalmacije puhati umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura na kopnu od -5 do 0, a duž obale uglavnom od 2 do 7, najviša dnevna između -1 i 4 u unutrašnjosti te od 7 do 12 °C na Jadranu.