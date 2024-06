Ne idete na more? Evo gdje se najbolje osvježiti na sjeveru Hrvatske

Prve prave ljetne vrućine bacile su nas već u 'ljetno stanje uma'. No, nekima godišnji odmor i more nisu još ni na vidiku, a neki pak, iz ovog ili onog razloga, ove godine neće ni uspjeti otići na more. Dobra alternativa (ili još bolja) je ohladiti se na nekom od kupališta na hrvatskim rijekama ili jezerima. Donosimo vam popis deset kupališta na sjeveru Hrvatske do kojih možete skoknuti po svoju dozu osvježenja i odmora