Navodno spavao na poslu, sad mu država mora platiti 10 tisuća eura: Šikanirali su ga

Tvrdi da su šefovi zapravo utjecali na cijeli kolektiv, pa su ga svi izbjegavali. “Uznemiravan sam i kao sindikalni povjerenik jer svoj rad povjerenika nisam htio kompromitirati pod pritiskom nadređenih, ukazujući na postojeće nezakonitosti, posebno iz službeničkih odnosa. Nadređeni su zbog toga na mene vršili strašan psihološki pritisak optužujući me da sam medijima davao informacije koje su narušavale ugled Ministarstva”, objašnjavao je zaposlenik.

Iako nije dobivao zadatke uredno je ocjenjivan kao državni službenik. “Na neko vrijeme oduzeli su mi i računalo pa nisam ništa mogao raditi”, dodao je.

Prema njegovim riječima sve je krenulo još 2013. kada je inspekciji prijavio kršenje Zakona o državnim službenicima, ali i drugih propisa u Ministarstvu. Nakon što su nepravilnosti i nezakonitosti potvrđene počelo je njegovo uznemiravanje.

“Iako sam stalno tražio radne zadatke nisam ih dobivao. Zbog toga sam se obraćao svim nadležnim institucijama”, podsjetio je.

Bio je uvjeren da je to uznemiravanje imalo za cilj povredu njegovog dostojanstva i mira. “Sve je to kod mene uzrokovalo strah, ali i uvjerljivo okruženje. Pogoršalo mi se zdravlje, a patila je i moja obitelj”, istaknuo je.

Predstavnici Ministarstva sve su to negirali. Objašnjavali su da je ovaj zaposlenik imao različite šefove, a naloge je dobivao ovisno o intenzitetu posla. “Nije imao uvjete za napredovanje na jedino više radno mjesto koje je bilo sistematizirano”, naveli su.

Tijekom postupka sud je ispitao brojne svjedoke od kojih su neki potvrdili da ovaj zaposlenik doista nije dobivao nikakve zadatke.

“Nas dvojica bili smo izolirani od kolega i nismo dobivali nikakve poslove. Iako je on bio školovan za zaštitu na radu oko koje je bilo puno posla, nije dobivao predmete u rad, odnosno dobivao ih je vrlo malo. Pričao mi je koliko je bio nesretan, te tvrdio da bi se zbog takve situacije najradije bacio s devetog kata gdje je radio”, ispričao je jedan kolega ovog djelatnika Ministarstva.

Još nekoliko svjedoka potvrdilo je da nije dobivao nikakve poslove, dok je jedan od njegovih šefova izjavio da je neradnik. No, sud je na kraju postupka koji je započeo još 2018. a ovih dana donijeta je nepravomoćna presuda ipak zaključio da se ovdje radilo o uznemiravanju na radnom mjestu.

“Prema ovom zaposleniku drugačije se primjenjivao raspored zadataka radnog mjesta u odnosu na druge radnike. Oko njega je stvorena klima da je neradnik i da se treba ograničiti komunikacija s njim. To je dovelo do ponižavajućeg osjećaja za njega, te je došlo do povrede prava njegove osobnosti. Sve je to dovelo i do povrede njezinog zdravlja”, obrazložio je Općinski radni sud u Zagreb.

Na ovu nepravomoćnu presudu Ministarstvo ima pravo uložiti žalbu.