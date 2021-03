Navikli ste na toplo vrijeme? Prevrtljivo rano proljeće danas donosi kišu i vjetar, doznajte gdje i kada

Subota u većem dijelu zemlje donosi blago zahlađenje i kišu, čime će se prekinuti niz toplih dana

U noći na nedjelju i u nedjelju ujutro u većini područja umjereno do pretežno oblačno, a još će ponegdje biti i kiše, uglavnom u središnjoj i gorskoj unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu.



Vedrije i većinom suho bit će u većem dijelu Dalmacije. Sredinom dana sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab, no na Jadranu će još ponegdje puhati umjereno jugo i jugozapadnjak, popodne sjeverozapadnjak.



Najniža temperatura zraka od 4 do 8, na Jadranu između 8 i 11, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 15 na kopnu te od 15 do 19 °C u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, duž obale i na otocima.