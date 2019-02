Nastavlja se štrajk radnika u javnim službama u Njemačkoj

Štrajk upozorenja djelatnika u njemačkim javnim službama nastavljen je u srijedu, drugi dan zaredom, a obustava rada se najviše osjetila u Berlinu, gdje su na ulice izišli brojni službenici, nastavnici u školama i odgajatelji u vrtićima

U saveznoj pokrajini Donja Saska zbog obustave rada došlo i do poteškoća u prometu jer radnici državne cestovne službe u znak solidarnosti nisu spustili važan most preko rijeke Ems. U Bavarskoj su operacije u Sveučilišnim klinikama odgođene do daljnjega, ali se hitne operacije i dalje obavljaju.