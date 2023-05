Nakon višegodišnje izolacije Asada očekuju na samitu Arapske lige

Analitičari gledaju na poziv upućen Bašaru al Asadu kao na potvrdu diplomatske važnosti Saudijske Arabije koja se zauzimala za rehabilitaciju Damaska i želi utjecati na regionalne sukobe.

U Washingtonu je zamjenik glasnogovornika State Departmenta, Vedant Patel opetovao da se Sjedinjene Države protive rehabilitaciji Sirije.

"Najposlije, to su njihove odluke, ali naše je stajalište jasno: nećemo normalizirati veze s Asadovim režimom i ne podupiremo one koji to čine", rekao je novinarima.

Uz obnovu veza sa sirijskim režimom, arapski čelnici će razgovarati o stanju u Sudanu gdje već mjesec dana bjesni krvavi sukob i o Jemenu, gdje rat traje više od osam godina.