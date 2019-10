Najstariji živući američki predsjednik pao i završio na šivanju

Bivši američki predsjednik Jimmy Carter (95) pao je u nedjelju u svojoj kući u Plainsu, u državi Georgia, ali se 'osjeća dobro', reklo je njegovo osoblje

Dobio je nekoliko šavova iznad obrve, napisala je njegova glasnogovornica Deanna Congileo u izjavi poslanoj novinarima.

'Rekao je da se osjeća dobro te je htio da svi znaju da će on i gospođa Carter sa zadovoljstvom prisustvovati ovogodišnjem Jimmy and Rosalynn Carter Work Projectu, koji organizira Habitat for Humanity, u Nashvilleu, Tennessee', rekla je Congileo.

Demokrat Carter bio je guverner Georgije od 1971. do 1975., a izabran je za predsjednika 1976.

Na idućim izborima 1980. porazio ga je republikanac Ronald Reagan.

Nakon predsjedničkog mandata Carter se posvetio humanitarnom radu te je 2002. dobio je Nobelovu nagradu za mir.

Carter je najstariji živući američki predsjednik, a u utorak je proslavio devedeset peti rođendan.