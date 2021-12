Nadbiskup Hranić: Ima onih koji se ponašaju papskije od Pape. Oni još uvijek u pitanje dovode moralnu prihvatljivost cjepiva

Na pitanje što smo mogli ili trebali iz ove - izazovne godine koja je iza nas - naučiti i jesmo li u tome uspjeli, đakovački nadbiskup Đuro Hranić je kazao kako je ovo već druga godina za redom u kojoj produbljujemo svijest da smo mi ljudi društvena bića, da jedni drugima trebamo, jedni drugima pripadamo.

O neslaganju u političkom životu, posebno imajući u vodu da je javni prostor pun je ružnih riječi i moralnih padova, gost Dnevnika Nove TV je kazao kako je to doista neprihvatljivo i misli da bi nositelji državne vlasti trebali biti svjesni utjecaja njihovog ponašanja na najširu društvenu javnost, kao i da njihovo prepucavanje u javnosti preko sredstava društvenog priopćavanja, ponižavanja uzajamnog, da to pridonosi rastu govora mržnje i nasilja na nižim razinama društvenog života.

"Lakše je uvijek nešto razgrađivati nego graditi. Nešto graditi to je uvijek zahtjevno. To zahtjeva puno osobnog ulaganja, odricanja od sebe, to znači krčiti put, ali to je jedini put kako se može ići naprijed. Trebamo zajednički više surađivati i dalje ići naprijed", poručio je đakovački nadbiskup na pitanje je li ljudima u ovim okolnostima teško dati nadu i vratiti ih na pravi put.