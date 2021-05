Na nekim biračkim mjestima u Zagrebu birače se pita hoće li glasovati samo za gradonačelnika. Evo uputa izbornog povjerenstva

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba pozvalo je u nedjelju biračke odbore da biračima, bez da ih predhodno pitaju, uruče sva četiri listića za glasovanje nakon što su dobili dva prigovora da se birače pitalo hoće li glasati samo za gradonačelnika

od 7 do 19

'Ako je netko glasao samo za gradonačelnika ili Gradsku skupštinu može se vratiti i glasati za Vijeće gradskih četvrti i mjesnih odbora', kazala je Janković, ustvrdivši da tim građanima nije uskraćeno pravo glasanja.

U zagrebačkom Izbornom povjerenstvu pretpostavljaju da su pojedini birački odbora možda tako postupali jer su zagrebački izbori specifični s obzirom na to da se, uz lokalne održavaju i mjesni izbori. No, drže da to nije bila masovna pojava niti je bilo zlonamjerno.