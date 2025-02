MUP nabavlja: Traže se leteće mrcine od 75 kg s rasponom krila do pet metara za 3,2 milijuna eura

Masa same letjelice ne smije biti veća od 75 kilograma, a raspon krila ne veći od pet metara. Također mora biti otporna na vjetar jer u MUP-u predviđaju da je polijetanje moguće pri umjereno jakom vjetru brzine minimalno osam metara u sekundi na tlu (15,5 čvorova ili 28,8 km/h) te da može nesmetano letjeti prilikom brzine vjetra od minimalno 11 metara u sekundi (21,38 čvorova ili 39,6 km/h).

Prema tehničkim specifikacijama, predviđeno je da dronovi imaju domet odašiljanja signala do 50 kilometara te da za pogon koriste benzin ili da to bude hibridna varijanta, odnosno kombinacija benzina i struje.

Za spomenuti iznos MUP predviđa nabaviti dva drona s mogućnosti autonomnog letenja do četiri sata, ali i vozilo kombi furgon s pogonom 4x4, snage motora 120 kW , kako bi se sustav, namijenjen za nadzor granice te potragu i spašavanje na kopnu i rijekama, imao gdje smjestiti.

Najveća predviđena visina leta iznosi dvije tisuće metara iznad razine mora, a njegovo minimalno operativno vrijeme 3,5 sata, uz brzinu uspona prilikom polijetanja od minimalno dva metra u sekundi (3,88 čvorova ili 7,2 km/h), maksimalnu brzinu od 70 km/h i brzinu krstarenja od 110 km/h.

Dronovi bi trebali moći letjeti na temperaturama od minus 32 do plus 44 stupnja Celzijusa te biti opremljeni kamerama za dnevno i noćno snimanje, kao i memorijom u koju može stati do 20 sati videomaterijala.

Uz njih moraju biti isporučeni koferi te alat za servis, paket rezervnih dijelova, ali i uređaj za mjerenje brzine smjera i vjetra, uz jamstvo od dvije godine.

Prije nekoliko godina, podsjetimo, MUP je nabavio dva drona za 2,3 milijuna eura. Riječ je bila o modelu eRIS III, namijenjenom za nadzor granice. Izradila ga je tvrtka kći KING ICT-a, Planet IX, a razvijen je u suradnji s Ericsson Nikolom Teslom. Ti su dronovi bili mase 25 kilograma i imali raspon krila od 3,3 metra.