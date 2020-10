Možemo: Vlada je ovrhe trebala obustaviti do izmjena Ovršnog zakona. Ovo bi moglo značiti socijalnu katastrofu

Platforma Možemo! osvrnula se na današnju Vladinu konferenciju za medije na kojoj su ministri Zdravko Marić i Ivan Malenica javnost, kako navode iz plaftorme, 'pokušavali uvjeriti kako ponovno pokretanje ovrha neće biti veliki problem za građane i kako je stanje bolje nego lani, te su naveli da se radi na izmjenama Ovršnog zakona'.

Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, dodaju, na konferenciji za medije u srijedu najavio je upućivanje u saborsku proceduru više zakonskih prijedloga i prijedlog zaključka kojima bi Hrvatski sabor Vladu RH obvezao na donošenje odluke o produljenju moratorija na ovrhe do donošenja izmjena Ovršnog zakona kojima bi se osigurao veći stupanj zaštite dužnika.

Usvajanjem navedenih prijedloga, Vlada RH bi moratorij na ovrhe mogla produljiti sve do onog trenutka dok se ne donesu izmjene Ovršnog zakona koje bi dužnicima osigurale ravnopravan položaj u ovršnom postupku, održivu mogućnost otplate duga te individualni pristup svakom dužniku na način da im se računi ne blokiraju dugoročno nego da se radi na održivim planovima koje građani egzistencijalno mogu podnijeti', upozoravaju.

Naglašavaju da je Vlada u posljednjih šest mjeseci već mogla izmijeniti Ovršni zakon i zaštititi najranjivije društvene skupine, te osigurati pravedniji položaj ovršenika u ovršnom postupku.



'Ovršni zakon je, međutim, tek sada upućen u javnu raspravu, i umjesto da je Vlada produžila moratorij dok zakon ne bude izglasan, usred jedne od najvećih kriza u kojoj se Hrvatska našla dozvolila je provedbu ovrha nad računima desetaka tisuća građanki i građana, pa i onih koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva.

Platforma Možemo! će se za sve dužnike, a posebno one najranjivije, i dalje boriti u Saboru, te ćemo u raspravi o Ovršnom zakonu tražiti izmjene koje bi, među ostalim, osigurale veći stupanj zaštite dužnika, koje bi one s niskim i neredovitim primanjima - ili bez primanja - oslobodile plaćanja troškova i kamata na dug, te koje bi ograničile vremenski period blokade računa i mogućnost ovrhe nad nekretninama zbog dugova i do 20 puta manjih od vrijednosti nekretnine', kažu.