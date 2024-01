Monstrum Josef Fritzl proglašen bezopasnim, smiješi mu se starački dom

Kronen Zeitung navodi da je forenzička psihijatartrica Heidi Kastner (61), koja je procjenjivala Fritzlovo mentalno stanje tijekom suđenja i dijagnosticirala mu teški poremećaj ličnosti, sada zaključila da bi ga se trebalo klasificirati kao 'bezopasnog'. Zbog napredne demencije malo je vjerojatno da će počiniti još zločina. Fritzl je također fizički u lošoj formi i može se kretati samo uz pomoć hodalice. Ukupno uzevši, od njega više ne može očekivati ​​plansko djelovanje, pa ni kaznena djela.

Dok je Fritzlova odvjetnica Astrid Wagner 'čvrsto uvjerena' da bi on sada požalio zbog svojih postupaka, Heidi Kastner ne misli tako. Za sudsku psihijatricu njegove fantazije, poput one o pripremama za vjenčanje svoje kćeri, samo su pokušaj da zataška svoje zločine. No, ona više ne vidi razlog da ga zadrži na odjelu za vrlo opasne prijestupnike.