Moćni i odani predsjedniku: Ovako Putin stvara novu elitu

Ako se pita Vladimira Putina, Rusiji je potrebna nova elita. Još u veljači dao je do znanja da se ruska vrhuška treba odmaknuti od onih koji su se obogatili nakon raspada Sovjetskog Saveza i na čelnim pozicijama u državi prigrliti nove ljude – one koji služe Rusiji.

No što će Rusiji 'nova elita'? U jednu ruku Putin na taj način u svoj najuži krug i vojsku dovodi lojalne ljude, one koji ga politički podržavaju.

Tu tranziciju Putin je ozbiljno shvatio te je krajem svibnja krenula provedba programa 'Vrijeme heroja' . Specijalna je to obuka 'visokokvalificiranih, kompetentnih ljudi koji sudjeluju u specijalnoj vojnoj operaciji (ratu u Ukrajini, op.a.), a koji će kasnije sjesti u jedne od najudobnijih fotelja u državnim i općinskim tijelima te državnim tvrtkama, navode na službenim stranicama.

Kako je ruski ekonomist i znanstveni suradnik na Hanse-Wissenschaftskollegu Andrej Jakovljev rekao za Wirtschaftswoche, u redovima sadašnje ruske elite mnogi nisu zadovoljni razvojem događaja u posljednje dvije godine – ratom i izolacijom Rusije od Zapada. Program 'Vrijeme heroja' prvi je korak prema zamjeni ove stare birokratske elite, smatra Jakovljev.

Mamac za siromašne

S druge strane, brda i doline koje Putin obećava polaznicima ovog programa trebali bi poslužiti kao dobar mamac u mobilizaciji. No ruski predsjednik pametno mami na više frontova. 'Vrijeme heroja' program je usmjeren na časnike i akademski obrazovane ljude, no tu su i novčane nagrade i druge privilegije kojima pokušava privući širu javnost. Većina regrutiranih vojnika dolazi iz siromašnih krajeva, u kojima su plaće daleko ispod prosjeka. Tim dobrovoljcima nisu bitni ugled i visok položaj u društvu, nego isključivo bolji životni uvjeti, pa je novac za njih najveći poticaj, kaže Jakovljev.

Putinovoj 'novoj eliti' – ruskim dobrovoljcima – obećana je mjesečna plaća od 200.000 rubalja (oko 2000 eura), što je trostruko više od prosječne ruske plaće. Pored toga, u startu dobivaju jednokratnu novčanu pomoć, mogu ranije ići u mirovinu, prilikom kupovine stana imaju pristup kreditima s niskim kamatama i zdravstveno su osigurani. Vojnici i članovi njihove obitelji imaju i privilegirani status pri upisu na fakultet, a studenti koji odluče uzeti pušku u ruke dobivaju i stipendije.

Početkom travnja ruski avioprijevoznici dobili su i upute da 'sudionicima specijalne vojne operacije' daju prednost prilikom check-ina, sigurnosnih provjera i ukrcaja.

Nekome svane, nekome smrkne

Visoke plaće povećale su kupovnu moć u slabije razvijenim ruskim regijama, pa se povećala i potražnja za automobilima. 'Rusko gospodarstvo nema dovoljno proizvodnih kapaciteta, niti dovoljno radnika da zadovolji ovu potražnju', rekao je Jakovljev. Stoga cvate uvoz iz Kine.

Prošle godine Rusija je Kinezima bila najveće izvozno tržište za automobile, a prodali su ih 841.000, što je za 2,5 puta više nego što Kinezi prodaju u Europi i oko pet puta više u odnosu na prodaju u 2022.

Iako visoke plaće djelomično ublažavaju socijalnu nejednakost između bogatih ruskih metropola i siromašnijih regija, raste lokalna nejednakost. 'Obitelji čiji su članovi u vojsci imaju tri ili četiri puta veće prihode od svojih susjeda koji rade u školama ili bolnicama', objašnjava Jakovljev. A sve to u vrijeme izrazito visoke inflacije (7,7 posto u ožujku). 'To dovodi do sve veće napetosti u tim zajednicama', naglašava.