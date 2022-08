Mnogi studenti ostali bez mjesta u domu, cvjeta ilegalno tržište soba

Svake godine isto. Nakon objave rezultata natječaja o smještaju studenata u državnim domovima, kreće ilegalna preprodaja mjesta u domovima. Prodavači su studenti koji ostvare pravo na smještaj, a kupci oni koji to mjesto nisu uspjeli dobiti, a ne mogu mjesecima čekati da se bodovni prag spusti i nemaju alternativnu opciju smještaja.

Mjesto prodaje često su studentske grupe na Facebooku, gdje prodavatelji sobe nude pod lažnim imenima kao što su "Kupujem dom" ili "Prodajem dom", a dogovor se kasnije odvija preko direktnih poruka. U grupi za Studentski dom Stjepan Radić, poznatiji kao "Sava", koja broji oko 47.000 članova, omogućena je i opcija anonimnog objavljivanja u grupi što preprodavačima olakšava posao, piše Jutarnji list.

Ove godine međutim svi pričaju o naglom skoku u cijeni takvog smještaja. Prošle godine one su se kretale od 4000 do 8000 kuna uz mjesečno plaćanje stanarine, ovisno o kategoriji smještaja i o kojem se studentskom domu radi. Ove godine smještaji se ilegalno prodaju za početnu cijenu od 8000 a rastu do 10 000 kuna, uz dodatno plaćanje mjesečne stanarine.