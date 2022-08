Mlinarić o naplati ratne štete od Srbije: '30 godina treba jednoj državi da se izbori za ljude koji su branili svoj grad'

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić ustvrdio je u nedjelju da nije dobio odgovor na otvoreno pismo koje je prije četiri mjeseca uputio premijeru Andreju Plenkoviću tražeći naplatu ratne odštete od Srbije, na što, ističe, Hrvatska ima pravo slijedom odluke Haaškog suda

Osvrnuo se i na ovogodišnju proslavu Dana pobjede 5. kolovoza u Kninu istaknuvši kako je znakovito da u 13 sati tamo više nije bilo ljudi, dok je prije znalo u Knin doći i po 50.000 ljudi. Smatra da su organizatori uspjeli 'neutralizirati' proslavu u Kninu, te istaknuo da su političare odvojili ogradom od branitelja koji su oslobađali Knin.

''To bi napravili i s Vukovarom da nema Ivana Penave. I to bi postala lokalna priča, došlo bi nekoliko stotina ljudi. I to bi neutralizirali', poručio je Mlinarić prozvavši za takvo stanje 'politiku koja koalira sa SDSS-om, s ljudima koji su tražili da nam sude u 'Krajini' i da naprave još jedno deset Ovčara'. 'To je Stanimirovićeva ekipa koja je bila 90-ih godina ovdje za vrijeme okupacije, koja je vedrila i oblačila, a danas su blizu vlasti, i uvijek uz vlast', zaključio je Mlinarić.