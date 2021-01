Mještani sela Pecki opisuju doživljaj potresa: Prvo dođe neka grmljavina odozdo, pa se onda počne tresti. U ratu se možeš skloniti, od ovoga ne

"Evo ga!" Razgovor sa stanovnicima banijskog sela Pecki o životu nakon potresa u središtu tog mjesta na trenutak je zastao u srijedu u 12.06, kad je tlo ponovo naglo podrhtalo, po tko zna koji puta od onoga razornog prije deset dana

"Evo ga, osjetiš?", upitao je Vlado Celić (42) osjetivši potres za koji su seizmolozi domalo objavili da je imao snagu 3.8, s epicentrom šest kilometara zapadno od Petrinje. To je otprilike udaljenost od Petrinje do Pecka. Mještanka Stoja Dumbović (62), naslonjena na vozilo, istovremeno je potvrdila pitanje ne mijenjajući držanje i dodala: „Izludi nas to više“.

Najprije dođe neka grmljavina odozdo, izdaleka, pa potom se pojača i počne se tresti, objašnjavaju nakon pitanja. Niz stanovnika ovog i okolnih mjesta trenutak potresa od 29. prosinca opisuju kao bacanje uvis, pa ustranu, i kako su teško ili nikako uspijevali pronaći put do vrta. Niz stanovnika koji su iskusili najjači u seriji od nekoliko stotina potresa kažu da im se čini da je teže izdržati te nevolje nego sami rat.