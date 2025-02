Ministri o novoj rundi bojkota: 'Nije to loše u konačnici'

'Ono što je Vlada činila svih ovih godina, intervenirala u tržište na način da iz one rekordne inflacije od 10,8 posto koja je iznosila u 2022., ona je s prošlom godinom bila nešto niža od 3 posto. Kao Vlada mi činimo sve da sa svim sektorima razgovaramo, pregovaramo i da dođe do onog očekivanog efekta koji, vjerujem da, za cilj ima i ovako organizirani bojkot. To je, dakle, niža stopa inflacije nego što je bila u 2024. To su najavili i HNB i Ministarstvo financija da će inflacija biti niža nego u 2024.', rekao je Piletić.

'Svaki tjedan, lanac jedan' - shema je to kojom platforma 'Halo, inspektore' , poziva na još jedan tjedni bojkot kupovine i to u trgovačkom lancu Konzum. Bojkot Konzuma trebao bi započeti u subotu, a u petak će se održati još jedna jednodnevni opći bojkot kupovine.

'Samim time je i polučio prvotni uspjeh. On je artikulirana volja svih građana i u tom smislu ga treba na taj način sagledavati. Da li ga ja podržavam osobno, mislim da je to manje bitno. Tako da mi smo sensibilizirani za to što građani kažu i kao Vlada se borimo s visokim cijenama, kojih smo apsolutno svjesni i donosimo mjere kojima nastojimo ublažiti taj efekt koji povećane cijene imaju na građane. Meni će biti drago u sljedećim danima otići do dućana i vidjeti policu s ovih 70 artikala kojima je ograničena cijena proizvoda, vidjet ćemo kako će taj dio funkcionirati. Mi smo isto dio ovoga društva, svi skupa, kao i svi ovi drugi dionici koji sudjeluju. Tu nisu samo jedni dionici koji sudjeluju u kreiranju cijena, njih je puno i moramo se svi sensibilizirati za to da nastojimo ipak biti realni i osjetljivi prema svim skupinama građana', kazao je Erlić.