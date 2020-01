Ministar Božinović: Uhićenja zbog ubojstva iz 1999. dokazuju da policija radi stručno i uporno

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović u četvrtak je potvrdio da je uhićeno nekoliko osoba koje se dovode u vezu s ubojstvom Ibrahima Dedića iz 1999. što, kako je rekao, potvrđuje da policija svoj posao radi stručno i uporno

'Mene je jutros Glavni ravnatelj policije izvijestio da je policija privela nekoliko osoba koje se dovodi u vezu s počinjenjem ubojstva iz 1999. godine, bankara Ibrahima Dedića. To govori o tome da policija radi posao stručno, profesionalno, nerijetko samozatajno, a u biti vrlo uporno', poručio je Božinović gostujući u emisiji Novi dan N1 televizije.

Dodao je da zbog ovih otkrića otpadaju 'teze da postoje slučajevi stavljeni u ladice'. 'Ovaj primjer pokazuje da policiju treba pustiti da radi svoj posao, da nije pod bilo kakvim pritiskom u ovom mandatu... i onda se vide rezultati', ustvrdio je Božinović.

Visoka razina sigurnosti

Istaknuo je kako je vrlo zadovoljan efikasnošću policije, a što se očituje u nedavnim slučajima poput pada velike međunarodne skupine narkodilera u kojem je sudjelovala i hrvatska policija.

Na pitanje događa li se u Splitu rat narko klanova, Božinović je kazao kako to nije točno. 'Policija radi, pogotovo kada policija uđe u taj milje događaju se borbe za prevlast tko će doći na čelo. Kriminal je nešto što neće nestati preko noći, policija svojom aktivnošću unosi nesigurnost u te krugove', kazao je Božinović.

Ustvrdio je kako je u posljednje dvije godine bilo najmanje ubojstava u Hrvatskoj otkako se vode statistike. 'Do prije nekoliko godina bilo je do 60-ak ubojstava godišnje, pretprošle godine 22, a prošle 30 ubojstava. Dakle to je prepolovljeno, upravo zbog preventivnog rada i vrlo visoke efikasnosti policije', naglasio je Božinović.

Istaknuo je kako Hrvatska po svim najnovijim statističkim podacima ima najbolju razinu sigurnosti ikada.

'Migrantima se ne smije davati lažna nada ako ih se ne želi primiti'

Po pitanju migranata i migrantskog vala, zbog kojeg je Hrvatska u Europskom parlamentu dobila kritike lijevih stranaka, ministar je naglasio kako je problem migranata što njih u europskim zemljama ne žele.

'A svi bi radili pritisak na Hrvatsku da otvori granice. Imamo žicu na granici sa Slovenijom i Mađarskom, dakle ti ljudi bi ostali u Hrvatskoj' , ustvrdio je Božinović. Dodaje kako je poruka Hrvatske humana te kako se migrantima ne smije davati lažna nada ako ih se ne želi primiti.

'Sve te optužbe, tu nema dokaza. Jedna je organizacija snimala deset dana što se događa na granici i nisu snimili niti jedno protupropisno ponašanje policije', naglasio je ministar.

Na pitanje o odlasku osmog ministra zbog problema s imovinskim karticama i ukupno 14. u Vladi premijera Andreja Plenkovića, Božinović je naglasio da Vlada nikako nije blokirana. 'Svi resori rade svoj posao. Vlada radi vrlo aktivno i angažirano, po domaćim i europskim temama', ustvrdio je Božinović.