VIDEO Ministar Bačić reagirao na prozivke Tomaševića: To se ne dozvoljava

Bačić je objasnio da zakon ne nalaže to što se i dalje GUP-om daje mogućnost službeniku da na privatnim parcelama traži obvezu provedbe arhitektonsko-urbanističkih natječaja. Dodao je da ako to hoće privatni poduzetnik, Ministarstvo mu neće priječiti da provede taj natječaj ali mu se to ne može nametnuti GUP-om, ako to zakonom nije predviđeno.

Ministar je također rekao da se ne može i ne smije ograničavati ljudima pristup lokacijskoj dozvoli tamo gdje zakon kaže da je treba izdati. Ustvrdio je kako se ne može reći ljudima da se ne može izdati dozvola dok se ne napravi urbanistički plan uređenja jer je poznato da se ti planovi rade 10 do 15 godina.

"Znači, ja ću čekati da mi se Gradska skupština smiluje na mojoj parceli, donese urbanistički plan uređenja i do tada moj sin će otići u Belgiju, Irsku ili negdje drugdje, morat će kupiti neki stan jer ja na svojoj parceli na kojoj mi je zakon rekao da na njoj mogu graditi, to se ne dozvoljava", objasnio je Bačić.