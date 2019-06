Milorad Pupovac: Ako je Stanimirović ratni zločinac, onda sam to i ja. Neka me DORH čuje - ja sam ratni zločinac!

Problem nasilja u Hrvatskoj i incident u Supetru bili su i teme slobodnih govora zastupnika, kojima su započeli još jedan radni tjedan

Na pitanje nasilja osvrnuo se i SDP-ov Ranko Ostojić, podsjetivši na događaje u Supetru, ali i smrt SDSS-ovca Radivoja Petkovića iz Kastva. 'ti događaji govore da oni koji bi trebali radit svoj posao to ne rade. Žalosno je da djevojka iz Varaždina mora od batina braniti svoje kolege, vatrogasac Tomo isto tako postaje simobol one većine u Hrvatskoj tihih ljudi koji su spremni obraniti od nasilja i napada onih koji u jatu napadaju one koji im se ne sviđaju', kazao je Ostojić.

'Kada čujete osudu tog događaja od strane premijera, ministra unutarnjih poslova i pravosuđa, ta osuda je jednaka kvaliteti dvoslojnog WC papira', ustvrdio je Ostojić.