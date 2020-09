[FOTO/VIDEO] Milanović: Ustavni sud se prepao, ali to je ljudski

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u utorak da se Ustavni sud 'prepao' odlučujući o ustavnosti epidemioloških mjera koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite, te procijenio da odlukom Ustavnog suda o zakonitosti mjera, rasprava o radu Stožera neće prestati

"To je sad takva odluka, bit će problema zbog nje, to nije mudra odluka po meni i u tom smislu ja je primam na znanje. Ne mogu protiv nje, ali neću šutjeti i branit ću Ustav i ustavne slobode onako kako ih vidim i doživljavam", izjavio je Milanović na Plesu odgovarajući na novinarska pitanja o odluci Ustavnog suda o Stožeru.

"Tu se određena ljudska prava suspendiraju i to na duže vrijeme. Donesen je jedan vrlo nejasan i labav pravni okvir i Ustavni sud se prepao, ali to je ljudski", rekao je Milanović novinarima, komentirajući odluku Ustavnog suda da su epidemiološke mjere Nacionalnog stožera CZ donesene u skladu s Ustavom.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OS RH Milanović večeras je na Plesu, u vojarni 91. zrakoplovnog krila “Pukovnik Marko Živković” nazočio svečanom dočeku 12. hrvatskog kontingenta iz misije potpore miru Resolute Support u Afganistanu.

Na pitanja novinara nakon svečanog dočeka Milanović je ponovio i svoje stajalište da je u Hrvatskoj izvanredno stanje, stanje prirode katastrofe kao i u cijeloj Europi te ocijenio da rasprava o ustavnosti mjera Nacionalnog stožera neće prestati.

Dodao je da je još prije nekoliko mjeseci 'upozoravao kako se u slučaju Stožera gradi kuća bez pravnih temelja'.

Drži da se takva situacija mogla elegantno izbjeći i da se "onda ne bi svaki put postavljalo pitanje jesi li nadležan, odakle ti pravo da mi to naređuješ, je li to tvoje naređenje postoji ili je fikcija".

Predsjednik Milanović smatra kako se o odlukama Ustavnog suda treba raspravljati, jer su to važne društvene teme.

"To se zove opismenjivanje nacije. Ljudi trebaju raspravljati o svemu, ako je nešto nepravedno i suprotstavit se tome. Ovo je naprosto jedan strah od kritike", odgovorio je Milanović upitan za stajalište nekih HDZ-ovaca da se o odlukama Ustavnog suda ne raspravlja.

No, predsjednik Republike ne dijeli ni stajališta dijela oporbe da Ustavni sud treba ukinuti.

"A ukidanje Ustavnog suda - ne naravno; ali on je politička ustanova, to nije redovan sud. To nema neke duboke veze s klasičnim sudovanjem", dodao je.

Odluka o borbenim zrakoplovima politička

Upitan za stanje MIG-ova koji su u vrijeme njegove Vlade bili na remontu u Ukrajini, Milanović je odgovorio da su ti borbeni zrakoplovi u najboljem stanju u odnosu na to u kakvom stanju bi mogli biti.

"Uzevši u obzir njihovu starost, oni su tim remontom u Ukrajini spašeni i to je državu koštalo 10 ili 15 milijuna dolara. To je novac koji za hrvatsku državu nije značajan. To je tada bio apsolutno dobar posao. Da ga nismo napravili, sada ne bismo imali ništa, a ipak sada imamo određen broj aviona koji lete, i noću po svemu sudeći. To je bilo nužno, ali ima vijek trajanja", rekao je Milanović o MIG-ovima.