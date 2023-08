Milanović na Jelsi o pritvorenim navijačima: Tretiraju se kao zarobljena postrojba

'Država mora raditi svoj posao. Grčka ima svoju proceduru, ali ja sam predsjednik Hrvatske, subjektivan sam i sebičan kada se radi o sto hrvatskih zarobljenika. Ti ljudi su zarobljeni kao da je rat. To s pravom veze nema. To sam govorio prije nekoliko dana plašeći se da će se dogoditi nešto ovako, da će biti kolektivna etička kazna. Sada mogu ulaziti u razloge zašto je to napravljeno sada i zašto baš u Grčkoj i što Grčka treba dobiti od UEFA-e i zašto im je bitno da prebace odgovornost na sto Hrvata. Koliko je Grka u pritvoru?', izjavio je predsjednik Zoran Milanović u Jelsi komentirajući slanje svih hrvatskih navijača u istražni zatvor širom Grčke, navodi su u priopćenju iz Ureda Predsjednika RH-a.

Podsjetio je kako grčkim vlastima - ni nakon pet dana zadržavanja navijača bez obrazloženja - nije bilo dovoljno da identificiraju tko bi bili odgovorni, nego su ih sve potrpali u pritvor.