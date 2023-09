Milanović: Lijepo je vidjeti kako hrvatska djeca u Kanadi uče hrvatski jezik

Predsjednik Milanović je školu posjetio prvog dana radnog posjeta Kanadi tijekom kojega će posjetiti institucije koje okupljaju kanadske Hrvate u provinciji Ontario te obići hrvatsku zajednicu.

Učenicima je poručio da nastave učiti hrvatski jezik te da pokušaju to sutra prenijeti i na svoju djecu. „Jezik, neki znakovi identiteta, ove hrvatske, nogometne majice koje nosite na sebi, to je prepoznatljivo u cijelom svijetu i na to su naši ljudi jako ponosni jer to je nešto što ima iza sebe kvalitetu i iza čega su rad i uspjesi. U Hrvatskoj imamo svoje probleme i svoj život koji je drukčiji od Kanade, ali svaki hrvatski čovjek je svjestan da u svijetu postoji još jako puno ljudi kojima srce kuca za domovinu“, rekao je predsjednik Milanović prilikom susreta s učenicima nastave na hrvatskom jeziku i njihovim učiteljima koji su mu predstavili tradiciju nastave hrvatskog jezika u školama u Ontariju.