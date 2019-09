Milanović komentirao Pupovca: Tu treba biti oprezan jer zna se tko diže hajku protiv manjina, Srba, Židova...

SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović u subotu je, komentirajući odnose u vladajućoj koaliciji nakon nedavnih izjava Milorada Pupovca, poručio kako HDZ mora odlučiti je li mu Pupovac brat ili tat, te da im ne može jednog dana biti prijatelj, a drugog neprijatelj.

"Moram vidjeti svaki zarez, to je jako bitno, jer on uvijek kad govori hoda po jajima, svjestan koliko svaka njegova izjava može izazvati reakcije i koliko s njome može biti manipulirano", rekao je Milanović.

Inače nastavio je SDP-ovac,, taj isti Pupovac je HDZ-u bio draži od rođenog brata kad je 1997. godine dolazio u Sabor i digao ruku za izmjene Ustava.

'Tada je doživio standing ovacije od HDZ-ovaca. Ne može u jednom trenutku biti brat, a u drugom tat. Dakle, HDZ mora odlučiti s kim i kako želi koalirati, kad im je netko prijatelj, taj ne može sljedeće jutro biti neprijatelj", rekao je Milanović.

Upitan za komentar na ideju da se djeci na početku svakoga tjedna u školi intonira himna, Milanović je rekao da se domoljublje i ljubav prema domovini dokazuje na druge načine. "To klincima nećete utjerati na taj način. Kako to nikome nije palo na pamet prije trideset godina? To je jako zanimljivo", rekao je Milanović dodavši da Hrvatska ima jednu himnu, te da djeca znaju tu himnu, znaju riječi, tome ih se ne treba učiti.